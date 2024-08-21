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Young Boys - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a konuk oluyor.

Ekleme: 21.08.2024 - 10:29 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımıyla karşılaşacak.

Maç, Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1 ile tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig'de geçen sezon 102 puan toplayarak rekor kıran sarı-kırmızılılar, üst üste 2. ve toplamda 24. şampiyonluğunu kutlamıştı.

UEFA ülke puanı gereği Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlamak zorunda kaldı.

YOUNG BOYS DA ŞAMPİYONLUKLA GELDİ

Geçen sezon İsviçre Süper Ligi'nde şampiyon olan Young Boys da UEFA Şampiyonlar Ligi'ne bu turdan dahil oldu.

İlk maçın ardından iki takım, 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da rövanş maçına çıkacak. İki maç sonunda turu geçen takım, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Young Boys: David von Ballmoos, Blum, Ali Camara, Husic, Hadjam, Niasse, Lauper, Meschack, Ugrinic, Virginius, Ganvoula

Galatasaray: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Etiketler Galatasaray Şampiyonlar Ligi
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