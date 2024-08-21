Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti! İşte, takımların yeni şampiyonluk oranları...

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. Güncellenen oranların ardından bakın takımların şampiyonluk oranları kaç oldu...

Trendyol Süper Lig’inde heyecanlı mücadeleler devam ederken 2. haftanın sonuna gelinmesinin ardından takımların şampiyonluk oranlarında da değişimler yaşandı.NTV Spor'un haberine gçre; 2. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından, Beşiktaş 6 puan ve +4 averajla haftayı lider tamamlamayı başardı. Galatasaray ise 6 puan ve +2 averajla ikinci sıraya yerleşti.Süper Lig’in ikinci haftasının ardından listenin zirvesinde Beşiktaş yer alırken bakın takımların şampiyonluk oranları kaç oldu.Fenerbahçe: 1.9 (Önceki oran 1.85)Galatasaray: 2 (Önceki oran 2.1)Beşiktaş: 5.5 (Önceki oran 6)Trabzonspor: 67 (Önceki oran 40)Sivasspor: 200Kasımpaşa: 250 (Önceki oran 200)Alanyaspor: 500Gaziantep FK: 500 (Önceki oran 700)Çaykur Rizespor: 500Adana Demirspor: 750 (Önceki oran 500)