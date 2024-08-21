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Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti! İşte, takımların yeni şampiyonluk oranları...

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. Güncellenen oranların ardından bakın takımların şampiyonluk oranları kaç oldu...

Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti! İşte, takımların yeni şampiyonluk oranları...
Ekleme: 21.08.2024 - 10:22 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig’inde heyecanlı mücadeleler devam ederken 2. haftanın sonuna gelinmesinin ardından takımların şampiyonluk oranlarında da değişimler yaşandı.

NTV Spor'un haberine gçre; 2. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından, Beşiktaş 6 puan ve +4 averajla haftayı lider tamamlamayı başardı. Galatasaray ise 6 puan ve +2 averajla ikinci sıraya yerleşti.

Süper Lig’in ikinci haftasının ardından listenin zirvesinde Beşiktaş yer alırken bakın takımların şampiyonluk oranları kaç oldu.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti! İşte, takımların yeni şampiyonluk oranları...

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI...

Fenerbahçe: 1.9 (Önceki oran 1.85)

Galatasaray: 2 (Önceki oran 2.1)

Beşiktaş: 5.5 (Önceki oran 6)

Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti! İşte, takımların yeni şampiyonluk oranları...

Trabzonspor: 67 (Önceki oran 40)

Sivasspor: 200

Kasımpaşa: 250 (Önceki oran 200)

Alanyaspor: 500

Gaziantep FK: 500 (Önceki oran 700)

Çaykur Rizespor: 500

Adana Demirspor: 750 (Önceki oran 500)
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