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Rodrigo Becao'nın talipleri artıyor! İtalya'dan teklifler geldi...

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Rodrigo Becao için Atalanta ve Torino devrede.

Ekleme: 21.08.2024 - 13:03 Güncelleme: 21.08.2024 - 13:03 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Rodrigo Becao, İtalyan ekiplerinin radarına girdi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Atalanta ve Torino'nun 28 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği belirtildi.

Torino'nun Becao için temasları başlattığı, Atalanta'nın ise transfer yarışına dahil olduğu kaydedildi.

ATALANTA DAHA ÖNCE DE İSTEDİ

Öte yandan İtalyan ekibinin, Rodrigo Becao'yu Udinese'de oynadığı dönemde de takip ettiği biliniyor.

Rodrigo Becao'nın talipleri artıyor! İtalya'dan teklifler geldi...

GÜNCEL DURUM VE PERFORMANS

Rodrigo Becao'nun güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Becao, sarı-lacivertli forma altında geçen sezon 23 maçta 1 gol kaydetti.
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