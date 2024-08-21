Rachid Ghezzal'ın yeni takımı belli oluyor

Beşiktaş'tan ayrılan Rachid Ghezzal'ın, Suudi Arabistan ekibi Al Orubah'a transfer olacağına dair iddialar ortaya çıktı.Fransız basınında yer alan haberlere göre; 32 yaşındaki futbolcunun, Al Orubah'ın teklifini değerlendirdiği belirtiliyor.Ghezzal'ın, kendisine gelen diğer teklifleri görmek için Suudi kulübünden süre talep ettiği ifade ediliyor.Beşiktaş'ta 123 maçta görev alan Rachid Ghezzal, 17 gol ve 33 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.Bu transfer, Ghezzal'ın kariyerinde yeni bir sayfa açma fırsatı olabilir.