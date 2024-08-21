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Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı kariyerini sonlandırdı

İlkay Gündoğan’ın ardından Alman kaleci Manuel Neuer de sosyal medya hesabından milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı kariyerini sonlandırdı
Ekleme: 21.08.2024 - 16:51 Güncelleme: 21.08.2024 - 16:53 / Editör: Ozge Selin
Almanya Milli Takımı’nda ayrılıklar devam ediyor. İlkay Gündoğan’ın milli takımı bırakmasının ardından, bir başka oyuncu daha milli takım kariyerine son verdi.

Manuel Neuer de sosyal medya hesabından Almanya Milli Takımı kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

159 MAÇA ÇIKTI

Milli takım formasıyla toplamda 159 maça çıkan tecrübeli file bekçisi, milli takım kariyerinde 2014 Dünya Kupası ve 2009 U21 Avrupa Şampiyonası olmak üzere iki büyük kupa kazandı.

Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı kariyerini sonlandırdı
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