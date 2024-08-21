Galatasaray'da dev transfer iptal oldu! İşte nedeni...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. 1-2 takviye ile transfer sezonunu noktalamak isteyen sarı kırmızılılara kötü haber geldi. Okan Buruk'un çok istediği yıldız isim için yapılan görüşmeler sonlandırıldı. İşte nedeni...

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeniden ipi göğüslemek için çalışmalarını sürdürüyor.Süper Kupa'da Beşiktaş'a karşı tarihi bir mağlubiyet alan Aslan, ligde çıktığı ilk 2 karşılaşmadan ise 6 puan aldı.Geçtiğimiz sezon 3 eleme turu birden geçerek adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıran Galatasaray, ülkemizi yine devler arenasında temsil etmek istiyor.Sarı kırmızılılar UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'u geçip, yeni formatta mücadele etmenin peşinde.Galatasaray bir yandan saha içi çalışmalarına devam ederken, diğer yandan transfer görüşmelerini de sürdürüyor.Derrick Köhn'den memnun olmayan Galatasaray, sol bek için arayışlarını sürdürürken yıldız ismin transferinden vazgeçildiği öğrenildi.Sarı kırmızılılar sol bek bölgesi için Maxim De Cuyper ismini gündemine almıştı. Ancak Club Brugge'ün bu transfer için 16 milyon euro istemesi masadan kalkılmasına sebep oldu.