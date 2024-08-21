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Fenerbahçe bu sezon oyuncu satışlarında sınıfta kaldı! Tam 44 milyon Euro...

Bu sezon yaptığı flaş transferler dikkat çeken Fenerbahçe'de Sportif Direktör görevinde olan Mario Branco, takımdaki yıldızları pazarlama konusunda yönetimden tam yetki aldı. Fenerbahçe'ye yaptığı flaş transferlerle öne çıkan Branco, aynı başarıyı oyuncu satışlarında gösteremedi. İşte Fenerbahçe'nin bonservise için harcadığı maliyet...

Ekleme: 21.08.2024 - 13:40 Güncelleme: 21.08.2024 - 13:41 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, hem oyuncu transferlerinde hem de kadrodaki futbolcuları pazarlama konusunda yönetimden geniş yetki aldı. Portekizli spor adamı, geçen yıl Dzeko, Tadic, Fred, bu sezon da Maximin ve En-Nesyri gibi isimleri tereyağından kıl çeker gibi transfer etti. Şu ana kadar bonservise 44 milyon Euro harcayan Kanarya, oyuncu satışında ise aynı başarıyı gösteremedi.

SADECE UMUT'TAN PARA GELDİ

Mourinho'nun 'kadromda düşünmüyorum, gönderin' dediği Luan Peres, Serdar Aziz, Miha Zajc, Ryan Kent, Cengiz Ünder, Emre Mor gibi isimlere hâlâ bir kulüp bulunamadı. Sadece Umut Nayir'i 400 bin Euro karşılığında Konyaspor'a satabilen Mario Branco, piyasa değeri 4 milyon Euro olan Miguel Crespo'dan gelir elde etmek bir yana dursun, futbolcuyu bedavaya Başakşehir'e kaptırdı. Emre Mor ve Cengiz Ünder gibi kariyerli isimlerin elde kalmasına büyük tepki var.

15 MİLYON EURO'LUK YÜK

Branco, kariyerinde Roma, Leicester City gibi takımlarda forma giyen Cengiz Ünder'i Marsilya'dan 15 milyon Euro karşılığında transfer etti. Geçen sezon 33 resmi maçta 1357 dakika sahada kalan, 9 gol-3 asiste imza atan Cengiz, bu sezon Avrupa listesine yazılmadığı gibi ligde de süre almadı. Portekizli sportif direktör, marka ismi satacak bir kulüp bulamadı.
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