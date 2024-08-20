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Volkan Demirel'den olaylı Göztepe maçı açıklaması! Ali Koç'a flaş eleştiri

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından teknik direktör ve yorumcu Volkan Demirel, Göztepe karşılaşmasında sahaya giren Ali Koç'u eleştiren bir açıklama yaptı. Genç teknik adam, Başkan'ın sahaya gitmemesi gerektiğini söyledi.

Ekleme: 20.08.2024 - 10:45 Güncelleme: 20.08.2024 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe- Fenerbahçe karşılaşması haftaya damga vurdu.

Müsabaka 2-2 eşitlikle sona ererken ikinci yarının başında Fenerbahçe başkanı Ali Koç sahaya indi ve çıkarken de saha içerisinde yere itildi.

O anlar dünya basınında geniş yankı uyandırırken şimdilerde yorumculuk yapan Volkan Demirel, Koç'u eleştiren açıklamalara imza attı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Göztepe karşılaşmasında sahaya girmesi nedeniyle eleştiren Volkan Demirel, Koç'un yanlış karar aldığını vurguladı.

Volkan Demirel'den olaylı Göztepe maçı açıklaması! Ali Koç'a flaş eleştiri

"BAŞKAN'IN ORAYA GİTMEMESİ LAZIM"

Asist Analiz Youtube kanalında Göztepe karşılaşmasında yaşananlar hakkında açıklamalarda bulunan Demirel, "Başkanın oraya gitmemesi lazım. Birinin, 'Dur başkan ben giderim.' demesi lazım. Giderken kimse fark etmiyor, dönüşte oraya gittiğiniz görülünce de ister istemez taraftar bu...Parasını biriktirmiştir, harçlığından kesmiştir, babasından para almıştır, ben de yaptım bunları... Fenerbahçe maçına gitmek için okul da kırdım, babamın cebinden harçlık da aldım." dedi.

"ARKADAN VURMAK ÇOK YANLIŞ"

Taraftarın her zaman haklı olacağını vurgulayan genç teknik adam, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

Taraftar oraya gelirken mutlu olmaya, kazanmaya, sinirini stresini atmaya geliyor. Taraftar her zaman haklıdır. Taraftar ister, küfreder, bağırır, atar...Yapılması gerekiyor mu? Hayır, ama bu ortama girildiği zaman, o stadyumda bunlar oluyor, her yerde oluyor. İngiltere'de oluyor, Almanya'da oluyor... Başkan dönerken yapılan durum da hiç hoş değil. Birine arkadan vurmak çok yanlış. Yüz yüzeyken vurabilirsin, o zaman eşitiz zaten. Yeni federasyonla beraber, iyi cezalarla bunun önüne geçmemiz lazıml."

Volkan Demirel'den olaylı Göztepe maçı açıklaması! Ali Koç'a flaş eleştiri
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