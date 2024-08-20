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Trabzonspor'un St. Gallen maçı kadrosu açıklandı!

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile karşılaşacak. Bordo mavililerin, bu maçlar için UEFA'ya bildirdiği liste de açıklandı. İşte detaylar...

Trabzonspor'un St. Gallen maçı kadrosu açıklandı!
Ekleme: 20.08.2024 - 15:00 Güncelleme: 20.08.2024 - 15:04 / Editör: Ozge Selin
UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor, 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre ekibi St. Gallen'e konuk olacak.

TRABZONSPOR'DA 4 İSİM KADRODA YOK

Trabzonspor'un St. Gallen maçı için UEFA'ya bildirdiği kadroda Tonio Teklic, Rayyan Baniya, Umut Bozok ve Taxiarchis Fountas yer almadı.

Trabzonspor'un St. Gallen maçı kadrosu açıklandı!

Trabzonspor'un kadrsou şöyle:

Uğurcan Çakır, Onuralp Çevikkan, Muhammet Taha Tepe, Borna Barišić, Batista Mendy, Stefan Savić, Eren Elmalı, Serkan Asan, Stefano Denswil, Arsenii Batahov, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Ali Yilmaz, John Lundstram, Edin Višća, Enis Bardhi, Ozan Tufan, Umut Güneş, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Trézéguet, Denis Drăguş, Enis Destan, Mislav Oršić.
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