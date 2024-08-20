Resmen gitti! Büyük umutlarla gelmişti...

Fenerbahçe, takımdan gönderilmesi gündemde olan Joao Pedro ile yolların resmen ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Joao Pedro'nun sözleşmesini feshettiğini bildirdi.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuyla karşılıklı anlaşmaya varıldığı belirtildi.



İtalya'nın Cagliari ekibinden 2022-2023 sezonunda transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 20 lig, 7 Avrupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında forma giyerken 5 gol attı, 1 de asist yaptı.



Sarı-lacivertli ekibin geçen yıl Brezilya temsilcisi Gremio'ya kiralık gönderdiği Joao Pedro, sözleşmesinin bitmesiyle Fenerbahçe'ye geri döndü.