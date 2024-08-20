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Galatasaray'da şok! Young Boys maçı kadrosuna alınmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosunda başarılı oyuncu Barış Alper Yılmaz yer almadı.

Galatasaray'da şok! Young Boys maçı kadrosuna alınmadı
Ekleme: 20.08.2024 - 11:44 Güncelleme: 20.08.2024 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile deplasmanda mücadele edecek olan temsilcimiz Galatasaray'da beklenmedik bir eksik duyuruldu.

Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın sağlık sorunları nedeniyle kamp kadrosunda bulunmadığını duyurdu.

"İSHAL OLDU"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre'ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecektir.

Galatasaray'da şok! Young Boys maçı kadrosuna alınmadı

TAKIMIN ÖNEMLİ İSMİ

Young Boys maçında oynayamayacak olan Barış Alper Yılmaz, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 55 maça çıkarken 7 gol 12 asistle takımına katkı sağlamıştı.

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Galatasaray'ın Young Boys maçı için belirlediği kamp kadrosu şu şekilde:

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