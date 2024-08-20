Fenerbahçe’den orta sahaya çifte dünya yıldızı! Jose Mourinho’nun yüzü gülecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de moraller bozulmuş durumda.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda sahasında Lille ile berabere kalarak turnuvaya veda eden Kanarya, ligde Göztepe deplasmanına konuk oldu.Sarı lacivertliler, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı karşılaşmanın son bölümlerinde yediği gollerle sahadan beraberlikle ayrıldı.Ligde ilk 2 hafta sonunda 4 puana ulaşan Fenerbahçe, hata yapmayan ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın arkasında kaldı.Fenerbahçe'de Göztepe karşısında alınan beraberliğin ardından eleştiri okları teknik direktör Jose Mourinho'ya çevrildi.2-0'lık üstünlüğü koruyamayan sarı lacivertlilerde, 39 yaşındaki Dzeko'nun maçı tamamlaması ve performansıyla eleştirilen Krunic'in oyuna girmesi taraftarların tepkisini çekti.Maçın ardından açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, "Benim oyuncularım da oyunu soğutmayı, zaman geçirmeyi öğrenmeliler" dedi.Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.Kadrosunu iki orta saha ile güçlendirmek isteyen Kanarya'da ayrılıklar da yaşanıyor.Bu doğrultuda ilk olarak Miguel Crespo ile vedalaşıldı. Portekizli oyuncu Başakşehir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.Fenerbahçe'nin Crespo'nun ardından kısa süre içerisinde Miha Zajc ile de yollarını ayırması bekleniyor.Geçtiğimiz günlerde orta saha transferi ile ilgili konuşan Fenerbahça Asbaşkanı Acun Ilıcalı, taraftara müjde verdi.Ilıcalı "En iyisini almak için bekliyoruz" derken, işaret ettiği isimler de ortaya çıktı.Fenerbahçe'de hedefin, Bayern Münih'te kadro dışı bırakılan 29 yaşındaki süper star Leon Goretzka olduğu ortaya çıktı.6, 8 ve 10 numara olarak oynayabilen Alman oyuncuyu ikna etmek için büyük çaba sarf ediliyor.Gelen bilgilere göre; sportif direktör Branco, Goretzka'nın menajeriyle ve Bayern Münih'le bir görüşme gerçekleştirdi.Yapılan ilk görüşmede olumlu sinyaller alan Branco, durumu yönetimle paylaştı.Tuchel ile sezon sonunda yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Vincent Kompany, 29 yaşındaki oyuncunun biletini kesti.Belçikalı teknik adamın bu talimatı sonrasında yönetim, Goretzka'yı kadro dışı bıraktı.Fenerbahçe'nin görüşme gerçekleştirdiği Leon Goretzka için Galatasaray da nabız yokladı.Fenerbahçe yönetimi, geçen yıl Fred'i ezeli rakibinin elinden kaptığı gibi Leon Goretzka'yı da almak istiyor.Fenerbahçe, Barcelona'dan ayrılmayı kabul eden İlkay Gündoğan için de harekete geçti.Fenerbahçe’den orta sahaya çifte dünya yıldızı! Jose Mourinho’nun yüzü gülecekYıldız futbolcu bu sezon için Türkiye'de oynamayı istemezken, Acun Ilıcalı süper yıldızı ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor.Barcelona limit açabilmek için, yıllık 17.5 milyon euro kazancı olan İlkay ile ay sonuna kadar yolların ayrılmasını istiyor.