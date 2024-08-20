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Beşiktaş'ta Muleka Arabistan yolcusu

Beşiktaş’ın Demokratik Kongolu hücum oyuncusu Jackson Muleka, Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood ile transfer görüşmelerini sürdürüyor.

Beşiktaş'ta Muleka Arabistan yolcusu
Ekleme: 20.08.2024 - 09:56 Güncelleme: 20.08.2024 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş’ın Demokratik Kongolu hücum oyuncusu Jackson Muleka, Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood ile transfer görüşmelerine devam ediyor.

Al-Kholood, Muleka için Beşiktaş’a 3 milyon 350 bin euroluk bir teklif sundu.

Muleka’nın maddi şartlarda anlaşması halinde Al-Kholood ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Muleka’nın Beşiktaş’tan ayrılması durumunda, Al-Kholood’da nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Beşiktaş'ta Muleka Arabistan yolcusu

47 MAÇTA 9 GOL 2 ASİST

Jackson Muleka, Beşiktaş’a 2022 yılında Standard Liège’den transfer oldu. Geçtiğimiz sezon ise tüm kulvarlarda 47 maçta 9 gol ve 2 asistle oynadı.
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