Beşiktaş'ta Muleka Arabistan yolcusu

Beşiktaş’ın Demokratik Kongolu hücum oyuncusu Jackson Muleka, Suudi Arabistan ekibi Al-Kholood ile transfer görüşmelerine devam ediyor.Al-Kholood, Muleka için Beşiktaş’a 3 milyon 350 bin euroluk bir teklif sundu.Muleka’nın maddi şartlarda anlaşması halinde Al-Kholood ile sözleşme imzalaması bekleniyor.Muleka’nın Beşiktaş’tan ayrılması durumunda, Al-Kholood’da nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.Jackson Muleka, Beşiktaş’a 2022 yılında Standard Liège’den transfer oldu. Geçtiğimiz sezon ise tüm kulvarlarda 47 maçta 9 gol ve 2 asistle oynadı.