Beşiktaş'ın UEFA kadrosu açıklandı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano ile oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya iletti.
Lugano- Beşiktaş Avrupa Ligi play off maçı, 22 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.30'da başlayacak.
Karşılaşma öncesi Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano ile oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Kadroda Daniel Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain yer almazken ayrılması gündemde olan Vincent Aboubakar'ın listede yer olması dikkatleri çekti.
Kadro şu şekilde:
Karşılaşma öncesi Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano ile oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Kadroda Daniel Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain yer almazken ayrılması gündemde olan Vincent Aboubakar'ın listede yer olması dikkatleri çekti.
Kadro şu şekilde: