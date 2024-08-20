Beşiktaş'ın UEFA kadrosu açıklandı

Lugano- Beşiktaş Avrupa Ligi play off maçı, 22 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.30'da başlayacak.Karşılaşma öncesi Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano ile oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi.Kadroda Daniel Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain yer almazken ayrılması gündemde olan Vincent Aboubakar'ın listede yer olması dikkatleri çekti.Kadro şu şekilde: