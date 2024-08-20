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Beşiktaş'ın UEFA kadrosu açıklandı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano ile oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya iletti.

Ekleme: 20.08.2024 - 12:53 Güncelleme: 20.08.2024 - 12:55 / Editör: Ozge Selin
Lugano- Beşiktaş Avrupa Ligi play off maçı, 22 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.30'da başlayacak.

Karşılaşma öncesi Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano ile oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Kadroda Daniel Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain yer almazken ayrılması gündemde olan Vincent Aboubakar'ın listede yer olması dikkatleri çekti.

Kadro şu şekilde:


Beşiktaş'ın UEFA kadrosu açıklandı
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