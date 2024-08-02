  • USD: 33,08 - 33,14
  • EURO: 35,70 - 35,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: 2 Ağustos 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin galibiyetle turladığı haftada UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde de Başakşehir rakibine takılmadı. Temsilcilerin Avrupa'da hata yapmadığı haftanın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: 2 Ağustos 2024
Ekleme: 2.08.2024 - 10:56 Güncelleme: 2.08.2024 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'yu mağlup etmesi ve elemesinin ardından yükselen UEFA ülke puanı, Trabzonspor ve Başakşehir'in de kazandığı gecenin ardından tekrar güncellendi.

FENERBAHÇE HATA YAPMADI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rövanş maçında Kadıköy'de Lugano'yu konuk etti.

İlk maçta rakibini 4-3'le geçen sarı-lacivertliler, kendi evinde de 90+2'de bulduğu golle sahadan galip ayrıldı.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Lille'in rakibi oldu.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: 2 Ağustos 2024

TRABZONSPOR, AVRUPA LİGİ'NDE TURLADI

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rövanş karşılaşmasında Papara Park'ta Ruzomberok ile kozlarını paylaştı.

Slovakya deplasmanındaki karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan bordo-mavililer, evinde de sahadan galip ayrıldı. Trabzonspo,r bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde turladı ve Ruzomberok'u saf dışı bıraktı.

BAŞAKŞEHİ̇R SÜRPRİ̇ZE İ̇Zİ̇N VERMEDİ̇

Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rövanş maçında La Fiorita'ya konuk oldu. İstanbul'da oynanan maçtan 6-1 galip ayrılan turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda da sürprize izin vermedi. Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, bu sonuçla birlikte UEFA Konferans Ligi'nde üst tura yükselme başarısı gösterdi.

ÜLKE PUANINDA BÜYÜK YÜKSELİ̇Ş

Fenerbahçe'nin ardından Trabzonspor ve Başakşehir'in de kazandığı haftada tüm gözler UEFA ülke puanına çevrildi. Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimizin aldığı galibiyetlerin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yükselişi devam etti. Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 6 maçın tamamını kazanan temsilcilerimiz, UEFA ülke puanında 34 bin 800'e yükselme başarısı gösterdi.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:

7- 49.216 puan | Portekiz

8- 43.100 puan | Belçika

9- 34.800 puan | Türkiye

10- 34.750 puan | Çekya

11- 29.500 puan | Norveç

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: 2 Ağustos 2024
İstanbul Havalimanı rekor kırıyor! Yolcu sayısını en çok arttıran...
CHP’lilerin hevesleri kursaklarında kaldı
DEM Partili belediyede işten atmalar sürüyor... Raporlu olduğu halde 'Neden işe gelmedi' diyerek işten attılar
Halk TV'de büyük rezillik! Milyonların önünde İsrail'i desteklediler
CHP'li Erdal Beşikçioğlu'ndan amcaoğluna kıyak: 'Tesisler koordinatörü' görevine getirdi
MSB duyurdu: 12 terörist etkisiz hale getirildi
Bayraktar KALKAN DİHA bir testi daha başarıyla geçti
Şehit İsmail Haniye son yolculuğuna uğurlanıyor! Cenazeye Türkiye'den üst düzey katılım
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Karadeniz'e gidiyor
AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı: CHP İzmir'de yaşamayı çileye dönüştürdü
Bakan Yerlikaya paylaştı! DEAŞ'a büyük darbe: Çok sayıda gözaltı
Tarihi operasyon sonrası açıklama! Türkiye Erdoğan liderliğinde kararlığını sürdürecek
İhracatta YENİ rekor! Bakan Bolat rakamlarla açıkladı
Kamuya 37.676 personel alımı yapacak! İşte 44 işçi ve memur alımı ilanı…
SGK ödeme tarihini açıkladı
İstanbul’da on binlerce kişi Filistinli şehitler için yürüdü
Çocuk parkında ölüme davetiye! Vatandaş CHP’li belediyeye isyan etti: Korkuyoruz
New York Times’tan Haniye suikastında çarpıcı iddia: Binaya 2 ay önce patlayıcı yerleştirildi!
Türk varlıklarına ilgi artıyor! 2.3 trilyon $’lık fon rotayı Türkiye’ye çevirdi
Cesur yürekli Mesut Özil'in İsrail'e attığı çiziği Almanlar hazmedemedi!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Oturduğu yerde kabusu yaşadı! 'Kimse farkında değil...'

Oturduğu yerde kabusu yaşadı! 'Kimse farkında değil...'

Binbir zahmetle üretiliyor: 100 gramı 2 bin 500 liradan alıcı buluyor

Binbir zahmetle üretiliyor: 100 gramı 2 bin 500 liradan alıcı buluyor

Google Haritalar'ın orman yangını takibi özelliği Türkiye'ye geldi

Google Haritalar'ın orman yangını takibi özelliği Türkiye'ye geldi

Türkiye nüfusu alarm veriyor! 2050 yılından sonra...

Türkiye nüfusu alarm veriyor! 2050 yılından sonra...

İslam Memiş uyardı! O gün geldi çattı

İslam Memiş uyardı! O gün geldi çattı