UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: 2 Ağustos 2024

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lugano'yu mağlup etmesi ve elemesinin ardından yükselen UEFA ülke puanı, Trabzonspor ve Başakşehir'in de kazandığı gecenin ardından tekrar güncellendi.FENERBAHÇE HATA YAPMADIFenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rövanş maçında Kadıköy'de Lugano'yu konuk etti.İlk maçta rakibini 4-3'le geçen sarı-lacivertliler, kendi evinde de 90+2'de bulduğu golle sahadan galip ayrıldı.Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Lille'in rakibi oldu.TRABZONSPOR, AVRUPA LİGİ'NDE TURLADITrabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rövanş karşılaşmasında Papara Park'ta Ruzomberok ile kozlarını paylaştı.Slovakya deplasmanındaki karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan bordo-mavililer, evinde de sahadan galip ayrıldı. Trabzonspo,r bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde turladı ve Ruzomberok'u saf dışı bıraktı.BAŞAKŞEHİ̇R SÜRPRİ̇ZE İ̇Zİ̇N VERMEDİ̇Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rövanş maçında La Fiorita'ya konuk oldu. İstanbul'da oynanan maçtan 6-1 galip ayrılan turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda da sürprize izin vermedi. Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, bu sonuçla birlikte UEFA Konferans Ligi'nde üst tura yükselme başarısı gösterdi.ÜLKE PUANINDA BÜYÜK YÜKSELİ̇ŞFenerbahçe'nin ardından Trabzonspor ve Başakşehir'in de kazandığı haftada tüm gözler UEFA ülke puanına çevrildi. Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimizin aldığı galibiyetlerin ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yükselişi devam etti. Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 6 maçın tamamını kazanan temsilcilerimiz, UEFA ülke puanında 34 bin 800'e yükselme başarısı gösterdi.UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:7- 49.216 puan | Portekiz8- 43.100 puan | Belçika9- 34.800 puan | Türkiye10- 34.750 puan | Çekya11- 29.500 puan | Norveç