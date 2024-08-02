Hasan Arat yeni transfer açıkladı! O futbolcu Beşiktaş'a geliyor

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta gözler Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa mücadelesine çevrildi.Başkan Hasan Arat, yarın oynanacak Süper Kupa içim İstanbul'a geldi. Paris Olimpiyat Oyunları'nda boy gösteren siyah beyazlı kulübün başkan Arat ve yönetim kurulu , sabah antrenmanında takımın yanına giderek oyuncularla bir araya geldi.Başkan Arat, basın mensuplarının sorularını da yanıtlarken transferi resmen duyurdu."İyi bir kamp dönemi geçirdik. Hocamız gerekli çalışmaların ardından ihtiyaçlarını bildirdi. Gidecek olan oyuncularımız var, bu normal.14 yabancı ve mavi kart hakkımız var. Avrupa ve Türkiye'de altyapısından en çok oyuncu çıkaran kulübüz. PSG ile bir görüşme yaptım, o görüşmede de bunu net bir şekilde gördüm. Beşiktaş bununla gurur duymalı. Taraftarları heyecanlandıran çok önemli transferler yaptık. Yeni sezonun tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Güzel bir sezon geçmesini umut ediyoruz. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Allah, kartala zeval görmeden yoluna devam etmesini nasip etsin."Arat, transfer müjdesini vererek, ''Transfer çalışmaları devam ediyor. Giovanni van Bronckhorst ile görüşülüyor. Bir transferin daha lisansı çıkacak. Beşiktaş'ı çok isteyen oyuncular alınıyor. Emirhan Topçu ve annesi, Beşiktaş'ı çok istedi. Hoca da istedi. Hayırlı olsun.""Taraftarlar Süper Kupa maçında sakin olmalı. Hakemler adil yönetim göstermeli. Yeni TFF'nin ilk sınavı, iyi geçeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.