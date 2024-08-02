Deplasmanda tur keyfi! Başakşehir La Fiorita'yı 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi...

Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etmek isteyen Başakşehir, 2. Ön Eleme Turu ikinci maçında San Marino temsilcisi La Fiorita'yı 6-1'in rövanşında 4-0 yenerek 3. Ön Eleme Turu'na yükseldi. Turuncu lacivertliler adına perdeyi Piatek 13'te açtı. Ömer Ali Şahiner 31'de farkı ikiye çıkardı. Hamze Güreler ise 35'te takımının üçüncü golünü kaydetti. Karşılaşma sona ererken skoru belirleyen isim Piatek oldu. İstanbul temsilcisi bu sonuçla FC Iberia ile eşleşti.

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş mücadelesinde San Marino temsilcisi La Fiorita'yı 4-0 yenerek 3. Ön Eleme Turu'na adını yazdırdı. Turuncu lacivertlileri gaibiyete Piatek, Ömer Ali Şahiner ve Hamza götürdü.Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş mücadelesinde San Marino temsilcisi La Fiorita'yı 4-0 yenerek 3. Ön Eleme Turu'na adını yazdırdı. Turuncu lacivertlileri gaibiyete Piatek, Ömer Ali Şahiner ve Hamza götürdü.Başakşehir, bu maçla birlikte Avrupa kupalarındaki 52. karşılaşmasına çıktı. Turuncu-lacivertliler, 19'uncu galibiyetini elde etmeyi başardı. 12 kez rakipleriyle berabere kalan İstanbul temsilcisi 21 de yenilgi almıştı.Temsilcimizin ilk maçta elde ettiği 6-1'lik zafer, tur için büyük bir avantaj sağladı. Başakşehir galibiyet, beraberlik ve 4 farka kadar yenilgi ile sahadan ayrıldığı takdirde adını bir üst tura yazdıracak. 5 farkta maç uzatmaya gidecek. 6 farkta ise San Marino temsilcisi, turuncu lacivertlileri eleyecek.Başakşehir, turu geçmesi halinde 3. eleme turunda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis ile Arnavutluk'tan Partizani arasında oynanan eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. İlk maçta Tiflis ekibi 2-0 galip gelmişti. 3. eleme turunun ilk maçları 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.