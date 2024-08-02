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Beşiktaş, Süper Kupa ateşini yaktı! Galatasaray'dan daha iyiyiz...

Beşiktaş Yöneticisi Kadir Kılıç, Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa öncesinde, "Kupa ile bitirdik, kupa ile açılış yapacağız. Galatasaray'dan daha iyiyiz" diyerek iddialı olduklarını gösterdi.

Ekleme: 2.08.2024 - 10:56 Güncelleme: 2.08.2024 - 10:57 / Editör: Ozge Selin
2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Beşiktaş, 3 Ağustos Cumartesi günü Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak. Mücadele atv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ 9 KEZ KAZANDI

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışından uzakta kalan siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u mağlup ederek kupaya uzanmıştı.

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde Süper Kupa’yı kazanarak moralli başlamak istiyor.

Siyah-beyazlılarda Süper Kupa maçında gözler, yeni transferlerden İmmobile, Paulista ve Rafa Silva gibi oyuncular da olacak. Beşiktaş daha önce tarihinde 9 kez Süper Kupa’yı kazandı.

Beşiktaş, Süper Kupa ateşini yaktı! Galatasaray'dan daha iyiyiz...

"GALATASARAY'DAN DAHA İYİYİZ"

Beşiktaş'ın yöneticilerinden Kadir Kılıç, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İnançlarının tam olduğunu söyleyen Kılıç, iddialı açıklamalarda bulundu.

Kupa ile bitirdik, kupa ila açılış yapacağız. Biz onlardan daha iyi bir takımız ve kupayı alacak güçteyiz. Taraftarımız maça büyük ilgi ve alaka gösteriyor. Yeni hocamız ve ekibi takıma pozitif hava kattı. Kamp dönemini ve sonrası çok iyi geçirdik.
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