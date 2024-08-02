Arda Güler kariyerinin şokunu yaşadı! Real Madrid antrenmanında herkes bir anda etrafında toplandı ve…

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performans sayesinde kısa süre içinde adını dünya devlerine duyuran Arda Güler, kariyerinde büyük bir sıçrama gerçekleştirdi.Real Madrid'e 20 milyon Euro artı bonuslarla transfer olan genç yıldız, geçtiğimiz sezon büyük şanssızlıklar yaşadı.Üst üste geçirdiği sakatlıklar nedeniyle Ocak ayına kadar forma şansı göremeyen Arda Güler, daha sonra ise takıma ısınmakta zorluk yaşadı.Sezonun son haftalarında Ancelotti tarafından şans bulan yıldız futbolcumuz, kendini İspanya ve dünya futboluna kanıtlamaya başladı.Real Madrid'de sezonun son döneminde performansını arttıran Arda Güler, 12 resmi maçta 6 gol atarak hocasının da beğenisini kazandı. Yeni sezon öncesi ise EURO 2024'te A Milli Takım ile adından söz ettiren 19 yaşındaki oyuncu, yeni sezonun vazgeçilmezlerinden birisi olacak.Real Madrid'in değişilmez oyuncularından olması beklenen Arda Güler için Ancelotti, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Milan ile oynanan hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada Arda Güler'in tarihin en iyilerinden biri olabileceğini dile getirdi.Ancelotti'nin açıklamaları şöyle:'Arda Güler tatilde çok iyi çalıştı. Daha güçlü, daha dirençli ve aynı kalitede geldi. Arda gelecekte orta sahada oynarsa tarihin en iyilerinden biri olabilir. Onun için en iyi pozisyon 10 numara ya da biraz orta sağ, solda oynamak onun için iyi değil çünkü sol ayaklı ve sağda daha fazla şut fırsatı bulabilir. Arda için önemli bir sezon olacak, daha büyük bir rolü olacak.'ANTRENMANDA YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİYeni sezon hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'de çalışmalarına devam eden Arda Güler, dün yapılan idmanda takım arkadaşı Antonio Rudiger'in sert müdahalesine maruz kaldı.İspanyol basınında da geniş yer bulan bu müdahale sonrası yerde kalan Arda Güler için takım arkadaşları büyük bir endişeyle etrafında toplandı.Genç futbolcuya kısa süre içerisinde takım doktorları tarafından müdahale edilirken ciddi bir durumun olmadığı gözlemlendi.Bu sırada sosyal medya görüşlerini belirten futbolseverler, Rudiger'e de kızgınlıklarını dile getirdi. Öte yandan geçtiğimiz sezon başında olduğu gibi yeniden sakatlanması ihtimali Arda Güler'in hayranlarını ve kendisini de bir hayli korkuttu.İŞTE O ANLAR…