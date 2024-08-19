Zaha'dan flaş itiraf! 'Galatasaray taraftarı beni yakmaya çalıştı'

Galatasaray'da bir süredir ayrılık haberleri gündemde. Özellikle Kerem Aktürkoğlu, Derrick Köhn ve Wilfried Zaha ile ilgili son günlerde basında çok sayıda transfer dedikodusu yer alıyor.Bu isimlerden Zaha, daha önce Premier Lig'de oynamak istediğini belirtmiş ve İngiltere'den birkaç takım ile görüşmüştü. Crystal Palace ile anlaşması beklenirken Zaha'nın transferinin önünde vergi problemi olduğu yabancı kaynaklarca açıklanmıştı.Sarı kırmızılılar ile birlikte antrenmanlarda da görüntülenen Zaha, kendisi ile ilgili taraftarların yaptıkları yorumlara sitem etti. İşte oyuncunun yaptığı açıklamalar:"Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmamam insanları neden bu kadar rahatsız ediyor? Önemli olan takımın iyi gidiyor olması ve kazanıyor olması. Ben olsam da olmasam da takım kazanıyor."Zaha, taraftarlarla yaşadığı bir olayı da şöyle anlattı: "Geldiğimden beri bana sevgi gösteren çok sayıda Galatasaray taraftarı var. Bir de sevgi göstermeyen bir sürü insan var.""Şunu bir dinleyin; Avusturya'da oynadığımız sezon öncesi maçı sadece Galatasaray taraftarları vardı. Birisi neredeyse yüzüme isabet edecek bir meşale attı. Hepsi Galatasaray taraftarıydı. Orada rakip taraftar yoktu, sadece Galatasaray taraftarları vardı."Birisi neredeyse yüzümü yakacak bir meşale attı. Biraz geri çekilmeseydim yüzümde iz kalacaktı ama sonra bana diyecektiniz ki seni seviyoruz."Ayrıca Fildişili oyuncu neden oynatılmadığına dair, "Eğer neden oynamadığım hakkında konuşmak istiyorsanız yöneticilere sorun. Ben bu konuda konuşmak için burada değilim. Bazı şeyler üzerinde kontrolüm yok." dedi.