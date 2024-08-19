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Trabzonspor ve Başakşehir'de nefesler tutuldu! Avrupa için son engel...

UEFA Konferans Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor. Trabzonspor ve Başakşehir, Avrupa yolundaki son engeli aşmak için sahaya çıkıyor. İşte maç detayları ve program...

Ekleme: 19.08.2024 - 13:26 Güncelleme: 19.08.2024 - 13:27 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor ve Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalma mücadelesinde önemli bir viraja giriyor. Avrupa futbolunun üç numaralı turnuvası olarak kabul edilen Konferans Ligi'nde play-off turu, Türk temsilcileri için büyük önem taşıyor.

Başakşehir, 22 Ağustos Perşembe günü İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic’e konuk olacak. Maç Türkiye saatiyle (TSİ) 21.45'te başlayacak. Aynı gün, Trabzonspor ise İsviçre temsilcisi St. Gallen ile deplasmanda karşılaşacak. Bu mücadele ise TSİ 22.00'de oynanacak. İki takım da gruplara kalabilmek için bu maçlardan avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor.

PLAY-OFF TURUNUN PROGRAMI
Play-off turunun ilk ayağında 20-22 Ağustos tarihlerinde toplam 24 maç oynanacak. Türk temsilcilerinin yanı sıra birçok önemli Avrupa takımı da bu tura çıkacak.

Yarın oynanacak tek maç:

19.00: Noah (Ermenistan) - Ruzomberok (Slovakya)
21 Ağustos Çarşamba:

19.45: Vitoria (Portekiz) - Zrinjski (Bosna Hersek)
22 Ağustos Perşembe gününün programı:

19.00: Pyunik (Ermenistan) - Celje (Slovenya)
19.00: Legia (Polonya) - Drita (Kosova)
19.00: Mlada Boleslav (Çekya) - Paksi (Macaristan)
19.30: Panevezys (Litvanya) - The New Saints (Galler)
20.00: Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Zire (Azerbaycan)
20.00: Djurgarden (İsveç) - Maribor (Slovenya)
20.00: Brann (Norveç) - Astana (Kazakistan)
20.00: Hacken (İsveç) - Heidenheim (Almanya)
20.00: Kopenhag (Danimarka) - Kilmarnock (İskoçya)
20.30: CFR Cluj (Romanya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
21.00: Vikingur Reykjavik (İzlanda) - Santa Coloma (Andorra)
21.00: Rijeka (Hırvatistan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)
21.00: Fiorentina (İtalya) - Puskas Akademia (Macaristan)
21.00: Kryvbas (Ukrayna) - Real Betis (İspanya)
21.15: Partizan (Sırbistan) - Gent (Belçika)
21.30: Wisla Krakow (Polonya) - Cercle Brugge (Belçika)
21.45: Klaksvik (Faroe Adaları) - HJK (Finlandiya)
21.45: St. Patrick's Athletic (İrlanda) - RAMS Başakşehir
22.00: Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Larne (Kuzey İrlanda)
22.00: St. Gallen (İsviçre) - Trabzonspor
22.00: Lens (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan)
22.00: Chelsea (İngiltere) - Servette (İsviçre)

Rövanş karşılaşmaları, 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak ve bu maçlar sonucunda Konferans Ligi gruplarına kalacak takımlar belirlenecek. Hem Trabzonspor hem de Başakşehir, bu zorlu karşılaşmalarda avantajlı bir skor alarak Türkiye'yi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyor.


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