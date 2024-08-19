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Süper Lig'de çarpıcı istatistik! Mauro Icardi...

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Hatayspor maçında golle sezona başlasa da Konyaspor maçında hakem engeline takıldı. Geçen sezon iptal edilen golleri ise dikkat çekici bir durumu ortaya çıkardı.

Süper Lig'de çarpıcı istatistik! Mauro Icardi...
Ekleme: 19.08.2024 - 10:07 Güncelleme: 19.08.2024 - 10:08 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, Süper Lig'de sezona hızlı bir başlangıç yaptı ve Hatayspor karşısında fileleri havalandırdı. Ancak Konyaspor maçında bir golü iptal edilince, geçen sezon yaşadığı benzer durumlar yeniden gündeme geldi.

Geçen sezon attığı 25 golle gol krallığında zirveye oturan 31 yaşındaki Arjantinli forvetin, sezon boyunca 7 golü geçerli sayılmadı.

Bu iptaller; Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep (2), Samsunspor, Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında gerçekleşti. Icardi'yi bu alanda en yakın takip eden isim ise Sivassporlu Rey Manaj oldu, onun da 6 golü iptal edildi.

GALATASARAY GOL İPTALİNDE ZİRVEDE

Galatasaray, geçen sezon toplamda 17 gol iptaliyle bu alanda ligde rakiplerine fark attı. Mauro Icardi'nin yanı sıra, Mertens (3), Abdülkerim (2), Kerem Aktürkoğlu (2), Zaha, Vinicius ve Torreira'nın golleri de hakem düdüğüyle geçersiz sayıldı.

Galatasaray'ı bu alanda 12 gol iptaliyle Adana Demirspor takip ederken, Başakşehir ve Sivasspor'un 10'ar golü iptal edildi. Beşiktaş 9, Fenerbahçe ve Trabzonspor ise 7'şer gol iptali yaşadı.
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