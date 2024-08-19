Nefes kesen maçta Beşiktaş kazandı! Kara Kartal, Antalyaspor’u 4 golle yıktı

Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Beşiktaş, evinde Antalyaspor ile karşılaştı.İkinci hafta mücadelesinde rakibini 4-2 mağlup eden Kara Kartal, maçın henüz ilk saniyelerinde Samudio'nun golüyle 1-0 geriye düştü.Yenilen golle Ciro Immobile ile 13 ve 23. dakikalarda karşılık veren Beşiktaş, ilk yarıyı 2-1 önde kapatmasını bildi.Konuk ekip, maçın ikinci yarısına da golle başladı. Yine Samudio, 51. dakikada skoru 2-2 yaptı. Beşiktaş'ın bu gole cevabı da gecikmedi.Siyah-beyazlıların bir diğer yıldızı Rafa Silva, 55. dakikada sahneye çıktı ve takımını 3-2 öne geçirdi. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Ernest Muci, 90+5'te attığı golle maçın skorunu 4-2 olarak tayin etti.Bu sonuçla birlikte 3 puanı cebine koyan Beşiktaş, Süper Lig'de 2'de 2 yaptı. Antalyaspor ise 1 puanda kaldı.