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Nefes kesen maçta Beşiktaş kazandı! Kara Kartal, Antalyaspor’u 4 golle yıktı

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Zorlu karşılaşmaya adeta yenik başlayan Kara Kartal, üst üste bulduğu gollerle üstünlüğü eline aldı. İkinci yarıda da karşılıklı gollerin olduğu mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 4-2 kazanmasını bildi.

Nefes kesen maçta Beşiktaş kazandı! Kara Kartal, Antalyaspor’u 4 golle yıktı
Ekleme: 19.08.2024 - 10:05 Güncelleme: 19.08.2024 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Beşiktaş, evinde Antalyaspor ile karşılaştı.
İkinci hafta mücadelesinde rakibini 4-2 mağlup eden Kara Kartal, maçın henüz ilk saniyelerinde Samudio'nun golüyle 1-0 geriye düştü.

Yenilen golle Ciro Immobile ile 13 ve 23. dakikalarda karşılık veren Beşiktaş, ilk yarıyı 2-1 önde kapatmasını bildi.
Konuk ekip, maçın ikinci yarısına da golle başladı. Yine Samudio, 51. dakikada skoru 2-2 yaptı. Beşiktaş'ın bu gole cevabı da gecikmedi.

Nefes kesen maçta Beşiktaş kazandı! Kara Kartal, Antalyaspor’u 4 golle yıktı

Siyah-beyazlıların bir diğer yıldızı Rafa Silva, 55. dakikada sahneye çıktı ve takımını 3-2 öne geçirdi. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Ernest Muci, 90+5'te attığı golle maçın skorunu 4-2 olarak tayin etti.
Bu sonuçla birlikte 3 puanı cebine koyan Beşiktaş, Süper Lig'de 2'de 2 yaptı. Antalyaspor ise 1 puanda kaldı.
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