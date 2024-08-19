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Hatasını kabul etti! Ancelotti, Arda Güler'den özür diledi

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Mallorca ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Arda Güler'i oyuna geç aldığı için milli futbolcudan özür diledi.

Ekleme: 19.08.2024 - 13:35 Güncelleme: 19.08.2024 - 13:36 / Editör: Ozge Selin
İspanya La Liga'nın ilk haftasında Real Madrid deplasmanda Mallorca ile 1-1 berabere kaldı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Karşılaşmada Real Madrid'in golünü 13. dakikada Rodrygo atarken Mallorca'nın golünü Vedat Muriqi kaydetti.

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, 88. dakikada Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.

Defensa Central'in haberine göre teknik direktör Carlo Ancelotti, maç sonu Arda Güler'le konuşarak pişmanlığını dile getirdi ve oyuna geç aldığı için genç oyuncudan özür diledi.

Değişikliklerin biraz daha erken yapılması gerektiğini kabul eden Ancelotti'nin görüşmede 'Başarısız oldum, sanırım biraz daha erken değişmeliydim' dediği belirtildi.

Hatasını kabul etti! Ancelotti, Arda Güler'den özür diledi

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