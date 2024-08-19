Futbol dünyası onu konuşuyor! İşte Erling Haaland'ın olağanüstü istatistikleri...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Norveçli golcü Erling Haaland performansıyla dikkat çekiyor.Manchester City'e transfer olduğu günden bu yana attığı goller ile adından söz ettiren Haaland performansıyla alkış topluyor.Erling Haaland, Manchester City'nin Premier Lig'in 1. hafta maçında Chelsea ile oynadığı maçta 100. kez City forması giydi.Manchester City'nin Chelsea'yi 2-0 yendiği maçta takımının ilk golünü atan Haaland büyük bir başarıya imza attı.Futbola ülkesinin takımı olan Bryne'de başlayan Haaland, 2016 yılında Molde'ye transfer oldu. 2019'da ise Avusturya Bundesliga takımlarından Red Bull Salzburg'a transfer oldu.2019-20 sezonunun ilk yarısında gösterdiği olağanüstü performansla birçok takımın dikkatini çeken Haaland daha sonra 20 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer oldu.2022 yılında Premier League ekibi Manchester City oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Haaland, 3 Ağustos 2022 tarihinde resmi olarak Manchester City takımına katıldı.Manchester City kariyerinde adeta fırtınalar estiren Haaland yakaladığı istatistikler ile göz doldurdu. Haaland bu hafta oynanan Chelsea maçında 100. kez Manchester City forması giydi.Erling Haaland Manchester City kariyerinde çıktığı 100 maçta 91 gol attı ve 16 asist yaptı.