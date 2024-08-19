Fenerbahçe'de 11 ayrılık birden! Mourinho o yıldızların ismini çizdi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanamya devam ediyor. Sarı lacivertliler 2. hafta maçında Göztepe deplasmanından beraberlikle dönerken, teknik direktör Mourinho, takımdan gidecek oyuncuları netleştirdi. Portekizli teknik adam, bir an önce 11 isimle yolların ayrılmasını istedi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karı karşıya geldi. Karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılan sarı lacivertlilerin puanı 4'e yükselirken, Göztepe puanını 2'ye çıkardı.



Fred'in sakatlığı ve Ferdi'nin gündeme gelen ayrılık haberinin ardından sol bek ve orta saha arayışına hız veren Fenerbahçe'de takımdan arıacak isimlerde merak konusu oldu.



Teknik direktör Jose Mourinho, takımda düşünmediği 11 futbolcuyu belirledi.



İŞTE O İSİMLER...



SAMET AKAYDİN



LUAN PERES



LEVENT MERCAN



RADE KRUNIC



MIGUEL CRESPO



MIHA ZAJC



RYAN KENT



CENGİZ ÜNDER



EMRE MOR



BURAK KAPACAK



JOAO PEDRO