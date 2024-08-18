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Göztepe'den olaylarla ilgili açıklama! 'Taraftarlarımızı provoke edecek şekilde izinsiz giriş yapılması...'

Göztepe Futbol Kulübü, Süper Lig’in 2’nci haftasında dün oynanan Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara dair bir açıklama yayımladı.

Göztepe'den olaylarla ilgili açıklama! 'Taraftarlarımızı provoke edecek şekilde izinsiz giriş yapılması...'
Ekleme: 18.08.2024 - 17:28 Güncelleme: 18.08.2024 - 17:28 / Editör: Ozge Selin
Göztepe, Süper Lig'in 2'nci haftasında evinde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmanın devre arasında başkan Ali Koç'a yapılan saldırı hakkında açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün stadımızda Fenerbahçe ile oynanan lig müsabakası sırasında, yalnızca akredite kişilerin girebileceği alanlara – CEO'muz Kerem Ertan'ın tüm uyarılarına rağmen – maç devam ederken ve taraftarlarımızı provoke edecek şekilde izinsiz giriş yapılması asla kabul edilemez.

Bu tür bir eylemin, Fenerbahçe'nin veya herhangi bir kulübün stadında gerçekleşmesi halinde doğuracağı olası sonuçları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Saha içinde yaşanan, futbolla ilgisi olmayan bu görüntüleri kesinlikle tasvip etmediğimizi belirtir; 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında açıkça suç teşkil eden bu eylemin sorumlularının gerekli cezayı almaları için tüm hukuki adımları atacağımızı ve konunun takipçisi olacağımızı spor kamuoyuna saygıyla bildiririz."

Göztepe'den olaylarla ilgili açıklama! 'Taraftarlarımızı provoke edecek şekilde izinsiz giriş yapılması...'
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