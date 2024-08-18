Fenerbahçe, Göztepe ile berabere kaldı

Süper Lig’de 2024-2025 sezonun heyecanı sürüyor.Ligin ikinci hafta mücadelesinde Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe ile Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Fenerbahçe, hakem Kadir Sağlam’ın düdük çaldığı maçta Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.Büyük bir heyecana sahne olan müsabakada tam 4 gol çıktı.Müsabakada Göztepe 2-0 geriye düşmesin rağmen rakibi Fenerbahçe ile son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kaldı.Karşılaşmanın 29. dakikasında Romulo'nun şutu Livakovic'in sağından ağlarla buluştu.Yapılan VAR incelemesinin ardından pozisyonun başında Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e faul yapıldığı gerekçesiyle Göztepe'nin golü iptal edildi.Fenerbahçe, ilk yarının duraklama dakikalarında Osayi-Samuel'in ceza sahası içinde yerde kalmasıyla penaltı kazandı.45+3'te Dzeko'nun penaltı vuruşunda top ters köşeden ağlarla buluştu ve sarı-lacivertliler 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.45+7'de Fenerbahçe'nin yeni golcüsü En-Nesyri, etkili bir kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı ve sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.Böylece Mourinho'nun öğrencileri soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti.68. dakikada Koray Günter kafa vuruşuyla takımının bu sezonki ilk golünü kaydetti ve durumu 2-1'e getirdi.90+5'te Göztepe, Romulo'nun bulduğu son dakika golü ile beraberliği yakaladı. Mücadele böylece 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.Puanını 4'e yükselten sarı-lacivertliler bir sonraki maçta Rizespor ile karşılaşacak. 2 puanı olan Göztepe ise Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.