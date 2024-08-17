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Beyaz Gazete
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Lugano - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda karşılaşacağı Lugano maçını Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek.

Ekleme: 17.08.2024 - 15:47 Güncelleme: 17.08.2024 - 15:48 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacak.

Thun Arena’da oynanacak mücadelenin hakemleri de belli oldu.

HAKEM DANİMARKA'DAN

Zorlu karşılaşmada Danimarka Futbol Federasyonu’ndan hakem Morten Krogh düdük çalacak.

Krogh’un yardımcılıklarını Dennis Wollenberg Rasmussen ile Steffen Bramsen yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi Mikkel Redder olacak.

Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Rob Dieperink VAR, aynı ülkeden Erwin Blank ise AVAR’da görev alacak.

Lugano - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu


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