Fenerbahçe Göztepe'ye konuk oluyor! İşte muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe'ye konuk olacak.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe, Göztepe takımına konuk oluyor.



Geçtiğimiz sezonu Eyüpspor’un ardından 1. Lig’de ikinci tamamlayan İzmir ekibi Süper Lig’e yükseldi.



İlk maçında Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Göztepe, Fenerbahçe maçından puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe ise ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.



Göztepe - Fenerbahçe mücadelesi saat 21.45’de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



MÜCADELENİN HAKEMi KADİR SAĞLAM



Fenerbahçe’nin Göztepe’ye konuk olacağı mücadeleyi Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Ogün Kamacı üstlenirken mücadelenin dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak.



FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU BELLİ OLDU



Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrig Becao, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun.



SARI-LACİVERTLİLER ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE VEDA ETTİ



Fenerbahçe, Kadıköy’de oynanan Lille maçında sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nden devam edecek. Sarı-lacivertliler, Göztepe karşısında iyi oyunla galip gelerek moral bulmayı hedefliyor.



GÖZTEPE VE FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ



Fenerbahçe'de geride kalan sezondan kart cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek.



Ev sahibi ekipte Kuryu Matsuki'nin sakatlığı bulunuyor.



GÖZTEPE ÜÇ PUAN PEŞİNDE



Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Göztepe, Stanimir Stoilov yönetiminde sezona başladı.



Kadrosunda Romulo, Yalçın Kayan, Kuryu Matsuki, Malcom Bokele, Uğur Kaan Yıldız gibi önemli oyuncular bulunan Göztepe, Fenerbahçe karşısında galip gelerek ilk üç puanını almayı hedefliyor. İzmir ekibinde Kuryu Matsuki'nin sakatlığı bulunuyor.



EV SAHİBİ 16 MAÇTIR KAZANAMIYOR



Lige iki sezon aradan sonra tekrar dönen Göztepe ilk hafta mücadelesinde konuk olduğu Antalyaspor'la golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, ligden düştüğü 2021-2022 sezonunun son 15 haftası dahil, Süper Lig'de 16 maçtır kazanamıyor.



GÖZTEPE - FENERBAHÇE



MUHTEMEL 11'LER:



GÖZTEPE: Arda, Sangare, Koray, Heliton, Dismas, Silva, Dennis, Solet, Yalçın, Romulo, Kubilay



FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Maximin, En-Nesyri



HAKEM: Kadir Sağlam

STAT: Gürsel Aksel

SAAT: 21.45

YAYIN: beIN SPORTS 1