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Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu! Kimse beklemiyordu...

Başarılı teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni sezonda hangi takımı çalıştıracağı merakla beklenirken ünlü isim sürpriz bir karara imza attı. İşte Sergen Yalçın'ın yeni adresi...

Ekleme: 16.08.2024 - 12:21 Güncelleme: 16.08.2024 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
Son olarak Süper Lig takımlarından Antalyaspor'u çalıştıran ve daha sonra başka bir takım ile anlaşmayan teknik direktör Sergen Yalçın sürpriz bir karara imza attı.

Geçtiğimiz haftalarda ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu'nu transfer eden Ekol TV, son olarak Sergen Yalçın'ı da kadrosuna kattı.

Ekol Medya Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Doğru, Sergen Yalçın'ın Ekol TV ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Sergen Yalçın'ın Ekol TV ile anlaştığı haberi, kanalın haber sayfasından duyuruldu. Sergen Yalçın, haftanın 2 günü Ekol TV'de spor gündemini yorumlayacak.

Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu! Kimse beklemiyordu...
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