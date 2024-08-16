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Konyaspor - Galatasaray! Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında son şampiyon Galatasaray deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Konyaspor - Galatasaray! Muhtemel 11'ler
Ekleme: 16.08.2024 - 13:15 Güncelleme: 16.08.2024 - 13:26 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Konyaspor, şampiyonluk hedefi olan Galatasaray’ı ağırlıyor.

Konyaspor - Galatasaray maçını Direnç Tonusluoğlu yönetirken yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek.

Karşılaşma bugün saat 21.00’de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İki takım arasındaki 47. maç

Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de cuma günü 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 46 maçta sarı-kırmızılılar 33, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 89 golüne, Konya temsilcisi 31 golle karşılık verdi.

Konya'daki maçlar

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 23 maçta galibiyet sayılarında 14-5 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor'la yaptığı son 4 maçın 3'ünü kaybetti. Galatasaray, Konya'daki 3 maçlık yenilgi serisini, geride kalan sezonun son haftasında rakibini 3-1 yenerek sonlandırırken, bu sonuçla şampiyonluk ipini de göğüsledi.

Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 35 gole karşılık, Konyaspor sahasında 15 gol atabildi.

En farklı skorlu galibiyetler

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0'lık sonuçla kazanırken diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.

KONYASPOR - GALATASARAY

MUHTEMEL 11'LER:

KONYASPOR: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ufuk, Ndao, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir.

GALATASARAY: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

Konyaspor - Galatasaray! Muhtemel 11'ler

HAKEM: Direnç Tonusluoğlu
STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı
SAAT: 21.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
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