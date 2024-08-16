Konyaspor - Galatasaray! Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Konyaspor, şampiyonluk hedefi olan Galatasaray’ı ağırlıyor.Konyaspor - Galatasaray maçını Direnç Tonusluoğlu yönetirken yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek.Karşılaşma bugün saat 21.00’de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.İki takım arasındaki 47. maçGalatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de cuma günü 47. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında geride kalan 46 maçta sarı-kırmızılılar 33, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.Galatasaray'ın 89 golüne, Konya temsilcisi 31 golle karşılık verdi.Konya'daki maçlarGalatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 23 maçta galibiyet sayılarında 14-5 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı.Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor'la yaptığı son 4 maçın 3'ünü kaybetti. Galatasaray, Konya'daki 3 maçlık yenilgi serisini, geride kalan sezonun son haftasında rakibini 3-1 yenerek sonlandırırken, bu sonuçla şampiyonluk ipini de göğüsledi.Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 35 gole karşılık, Konyaspor sahasında 15 gol atabildi.En farklı skorlu galibiyetlerİstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0'lık sonuçla kazanırken diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.KONYASPOR - GALATASARAYMUHTEMEL 11'LER:KONYASPOR: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ufuk, Ndao, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir.GALATASARAY: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.HAKEM: Direnç TonusluoğluSTAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir StadıSAAT: 21.00YAYIN: beIN SPORTS 1