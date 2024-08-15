Süper Lig'de 2'nci haftanın hakemleri

Süper Lig'de ikinci haftanın hakemleri duyuruldu.

Süper Lig’de 2. hafta heyecanı yarın, 17 Ağustos Cumartesi, 18 Ağustos Pazar ve 19 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.



Haftanın açılış karşılaşmasında Konyaspor, yarın saat 21.00’de Galatasaray'ı konuk edecek.



Hafta, 18 Ağustos Pazartesi günü yapılacak Hatayspor - Kasımpaşa ve Eyüpspor - Bodrum FK müsabakalarıyla tamamlanacak. Trabzonspor, ligde 2. haftayı BAY geçecek.



SÜPER LİG'DE İKİNCİ HAFTANIN HAKEMLERİ



Konyaspor - Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu



Kayserispor - Sivasspor: Turgut Doman



Göztepe - Fenerbahçe: Kadir Sağlam



Adana Demirspor - Rizespor: Cihan Aydın



Başakşehir - Alanyaspor: Arda Kardeşler



Beşiktaş - Antalyaspor: Mehmet Türkmen



Gaziantep FK - Samsunspor: Emre Kargın



Hatayspor - Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır



Eyüpspor - Bodrum FK: Halil Umut Meler



*Trabzonspor haftayı BAY geçecek.