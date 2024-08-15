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Beyaz Gazete
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Süper Lig'de 2'nci haftanın hakemleri

Süper Lig'de ikinci haftanın hakemleri duyuruldu.

Ekleme: 15.08.2024 - 10:18 Güncelleme: 15.08.2024 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig’de 2. hafta heyecanı yarın, 17 Ağustos Cumartesi, 18 Ağustos Pazar ve 19 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış karşılaşmasında Konyaspor, yarın saat 21.00’de Galatasaray'ı konuk edecek.

Hafta, 18 Ağustos Pazartesi günü yapılacak Hatayspor - Kasımpaşa ve Eyüpspor - Bodrum FK müsabakalarıyla tamamlanacak. Trabzonspor, ligde 2. haftayı BAY geçecek.

SÜPER LİG'DE İKİNCİ HAFTANIN HAKEMLERİ

Konyaspor - Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu

Kayserispor - Sivasspor: Turgut Doman

Göztepe - Fenerbahçe: Kadir Sağlam

Adana Demirspor - Rizespor: Cihan Aydın

Başakşehir - Alanyaspor: Arda Kardeşler

Beşiktaş - Antalyaspor: Mehmet Türkmen

Gaziantep FK - Samsunspor: Emre Kargın

Hatayspor - Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

Eyüpspor - Bodrum FK: Halil Umut Meler

*Trabzonspor haftayı BAY geçecek.
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