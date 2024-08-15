Süper Lig'de 2'nci haftanın hakemleri
Süper Lig'de ikinci haftanın hakemleri duyuruldu.
Süper Lig’de 2. hafta heyecanı yarın, 17 Ağustos Cumartesi, 18 Ağustos Pazar ve 19 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Haftanın açılış karşılaşmasında Konyaspor, yarın saat 21.00’de Galatasaray'ı konuk edecek.
Hafta, 18 Ağustos Pazartesi günü yapılacak Hatayspor - Kasımpaşa ve Eyüpspor - Bodrum FK müsabakalarıyla tamamlanacak. Trabzonspor, ligde 2. haftayı BAY geçecek.
SÜPER LİG'DE İKİNCİ HAFTANIN HAKEMLERİ
Konyaspor - Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu
Kayserispor - Sivasspor: Turgut Doman
Göztepe - Fenerbahçe: Kadir Sağlam
Adana Demirspor - Rizespor: Cihan Aydın
Başakşehir - Alanyaspor: Arda Kardeşler
Beşiktaş - Antalyaspor: Mehmet Türkmen
Gaziantep FK - Samsunspor: Emre Kargın
Hatayspor - Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır
Eyüpspor - Bodrum FK: Halil Umut Meler
*Trabzonspor haftayı BAY geçecek.
Haftanın açılış karşılaşmasında Konyaspor, yarın saat 21.00’de Galatasaray'ı konuk edecek.
Hafta, 18 Ağustos Pazartesi günü yapılacak Hatayspor - Kasımpaşa ve Eyüpspor - Bodrum FK müsabakalarıyla tamamlanacak. Trabzonspor, ligde 2. haftayı BAY geçecek.
SÜPER LİG'DE İKİNCİ HAFTANIN HAKEMLERİ
Konyaspor - Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu
Kayserispor - Sivasspor: Turgut Doman
Göztepe - Fenerbahçe: Kadir Sağlam
Adana Demirspor - Rizespor: Cihan Aydın
Başakşehir - Alanyaspor: Arda Kardeşler
Beşiktaş - Antalyaspor: Mehmet Türkmen
Gaziantep FK - Samsunspor: Emre Kargın
Hatayspor - Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır
Eyüpspor - Bodrum FK: Halil Umut Meler
*Trabzonspor haftayı BAY geçecek.