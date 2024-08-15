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Real Madrid, Atalanta'yı yenerek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu

UEFA Süper Kupa Finali'nde Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek 6 kez kupayı müzesine götürdü.

Real Madrid, Atalanta'yı yenerek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu
Ekleme: 15.08.2024 - 09:19 Güncelleme: 15.08.2024 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Arda Güler ve Kylian Mbappe'li Real Madrid ile Avrupa Ligi'ni müzesine götüren Atalanta, UEFA Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya geldi.

Polonya'nın Varşova kentindeki PGE Narodowy Stadyumu'ndaki mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetti.

İLK YARI

25. dakikada Zappacosta'nın hızlı kullandığı taç atışında meşin yuvarlakla buluşan De Roon, ceza sahasının sağından ortaladı. Real Madrid'in oyuncusu Militao'ya çarpan top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

45+1. dakikada Vinicius Junior'ın pasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Rodrygo'nun şutunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.


İKİNCİ YARI

46. dakikada De Roon'un ceza sahası dış sağ çaprazdan yaptığı ortada Pasalic, altıpas çizgisi önünden topa kafayla vurdu. Kaleci Courtois, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

59. dakikada Real Madrid öne geçti. Bellingham'ın pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Vinicius Junior, meşin yuvarlağı altıpasa gönderdi. Boş pozisyondaki Valverde, topu kaleye göndererek Madrid temsilcisini 1-0 öne geçirdi.

60. dakikada Bellingham'ın pasında savunma arkasına sarkan Vinicius Junior'un, ceza sahasına girer girmez şutunda kaleci Musso, topu kornere gönderdi.

66. dakikada Vinicius Junior'ın pasında topla buluşan Bellingham, şık bir hareketle rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi. İngiliz oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta topu kaleci Musso kornere çeldi.

68. dakikada Mbappe, durumu 2-0 yaptı. Vinicius'un pasında Bellingham, topu ceza sahasının solunda kontrol etti. İngiliz oyuncunun penaltı noktasına çevirdiği topla buluşan Mbappe, fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı.


Real Madrid, Atalanta'yı yenerek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu






6. KEZ SÜPER KUPA'NIN SAHİBİ OLDULAR

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid sahadan 2-0 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

Real Madrid, 6 kez bu kupayı müzesine götürerek en fazla Süper Kupa kazanan takım unvanını da elde etti.
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