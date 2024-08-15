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Bülent Uygun'un kızı yoğun bakımda! Sağlık durumu nasıl?

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un kızı Almina Uygun şeker komasına girerek yoğun bakıma kaldırıldı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel bir hastanede tedavi gören Almina Uygun, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek ve bir dizi ameliyat geçirecek. Bülent Uygun, kızı Almina Uygun'un sağlık durumu ile ilgili sabah.com.tr'ye konuştu. Peki, Almina Uygun ölüm tehlikesini atlattı mı? İşte Bülent Uygun'un açıklamaları ve Almina Uygun'un sağlık durumu...

Ekleme: 15.08.2024 - 14:33 Güncelleme: 15.08.2024 - 14:34 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig takımlarından Sivasspor'un deneyimli teknik adamı Bülent Uygun'un kızı Almina Uygun şeker komasına girdi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel bir hastanede tedavisine başlanan Uygun yoğun bakıma alındı. Bülent Uygun apar topar Çorlu'ya geçerken, kızının sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bülent Uygun'un kızı yoğun bakımda! Sağlık durumu nasıl?

BÜLENT UYGUN'U SARSAN HABER

Sabah'ın haberine göre; Türkiye'nin önemli teknik adamlarından Bülent Uygun'un kızı Almina Uygun yoğun bakıma kaldırıldı. Almina Uygun'un Tekirdağ'da bulunduğu ve Çorlu'daki özel bir hastanede ilk müdahalenin gerçekleştiği bildirildi. Hastaneye kaldırıldığında durumu kötü olan Almina Uygun'un yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

BÜLENT UYGUN APAR TOPAR TEKİRDAĞ'A GİTTİ

Kayserispor maçı hazırlıkları sırasında haberi alan Bülent Uygun, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine giderek hastaneye koştu. Uygun, kızının sağlık sorunları nedeniyle bu hafta Kayserispor ile oynanacak maçta takımın başında olamayacak.

ÖLÜM TEHLİKESİNİ ATLATTIK

Şeker komasına girmişti. Durumu düzelttik. Hala yoğun bakımda ama hayati tehlikemiz yok. Bu hafta İstanbul'a geçerek bir dizi ameliyata girecek." dedi.

Bülent Uygun'un kızı yoğun bakımda! Sağlık durumu nasıl?
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