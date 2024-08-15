Avrupa'da Türk gecesi! Başakşehir ve Trabzonspor tur için sahada

Fenerbahçe'nin Lille'e elenmesinin ardından ülke puanında 9'unculuğu Çekya'ya kaptırmıştık.Temsilcilerimiz Başakşehir ve Trabzonspor da Konferans Ligi ön eleme maçlarıyla eski yerimize ulaşmamız için ter dökecek.Bu kritik maçların detayları ise şöyle:Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Rapid Wien ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele, TSİ 19.00'da Allianz Stadı'nda başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.Karşılaşmayı Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. Yardımcılıklarını Mangirdas Mirauskas ve Aleksandras Stepanovas yapacak, dördüncü hakem ise Mindaugas Jackus olacak.İlk maçta sahasında Rapid Wien'e 1-0 yenilen Trabzonspor, Avusturya'da oynanacak rövanşta turu geçmek için sahaya çıkacak. Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Stefan Savic, maç kadrosunda yer almadı.Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Ibeira ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.Karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski yönetecek. Yardımcılıklarını ise yine Polonya'dan Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik yapacak.Gürcistan'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Başakşehir, her türlü beraberlik ve galibiyet durumunda turu geçecek. 90 dakikada Başakşehir'in tek farklı geride olması durumunda ise karşılaşmada uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık 2 uzatma devresinde de skorun değişmemesi halinde ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.Gürcistan ekibinin turu geçmesi için iki farka ihtiyacı bulunuyor.Başakşehir, bu zorlu maçta galibiyet alarak UEFA Konferans Ligi'nde bir üst tura çıkmayı hedefliyor.Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Berkay, Deniz, Pelkas, Davidson, Piatek.Iberia: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Nonikashvili, Kokhreidze, Tabatadze, Mamageishvili, Sylla