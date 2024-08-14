UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: 14 Ağustos 2024
Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille'le berabere kalarak elendiği haftada gözleri ülke puanına çevrildi. İşte güncel ülke puanı sıralaması...
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille'i konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kalarak elendi.
Temsilcimiz yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Bir diğer temsilcilermiz, Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’ne, Başakşehir ise Konferans Ligi’ne kalmayı hedefliyor.
TEMSİLCİLERİMİZ SAHAYA ÇIKIYOR
Trabzonspor ile Rapid Wien arasında 15 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da Allianz Stadyumu'nda oynanacak.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Gürcistan’ın Iberia Tiflis takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Maç, 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul’da, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.45’te oynanacak.
2024-2025 sezonunda Türk takımları, ülke puanına 1500 puanlık katkı sağladı.
Fenerbahçe’nin beraberliğinin ardından Türkiye’nin ülke puanı 35.100 oldu.
ÇEKYA 9. SIRADA
Slavia Prag’ın tur atlamasıyla birlikte, Türkiye’nin en yakın rakibi Çekya'nın puanı 35.750’ye ulaştı ve 9. sıradaki yerini korudu.
Sıralama şu şekilde:
1- İngiltere - 89.160
2-İtalya - 79.106
3- İspanya - 73.989
4-Almanya - 71.660
5- Fransa - 57.879
6- Hollanda - 54.483
7- Portekiz - 49.516
8 - Belçika - 43.200
9- Çekya - 35.750
10- Türkiye - 35.100
11- Norveç - 30.250
12- İsrail - 29.875
13 - Avusturya - 29.000
14- Danimarka - 28.575
15- Yunanistan - 28.250
Temsilcimiz yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Bir diğer temsilcilermiz, Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’ne, Başakşehir ise Konferans Ligi’ne kalmayı hedefliyor.
TEMSİLCİLERİMİZ SAHAYA ÇIKIYOR
Trabzonspor ile Rapid Wien arasında 15 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da Allianz Stadyumu'nda oynanacak.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Gürcistan’ın Iberia Tiflis takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Maç, 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul’da, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.45’te oynanacak.
2024-2025 sezonunda Türk takımları, ülke puanına 1500 puanlık katkı sağladı.
Fenerbahçe’nin beraberliğinin ardından Türkiye’nin ülke puanı 35.100 oldu.
ÇEKYA 9. SIRADA
Slavia Prag’ın tur atlamasıyla birlikte, Türkiye’nin en yakın rakibi Çekya'nın puanı 35.750’ye ulaştı ve 9. sıradaki yerini korudu.
Sıralama şu şekilde:
1- İngiltere - 89.160
2-İtalya - 79.106
3- İspanya - 73.989
4-Almanya - 71.660
5- Fransa - 57.879
6- Hollanda - 54.483
7- Portekiz - 49.516
8 - Belçika - 43.200
9- Çekya - 35.750
10- Türkiye - 35.100
11- Norveç - 30.250
12- İsrail - 29.875
13 - Avusturya - 29.000
14- Danimarka - 28.575
15- Yunanistan - 28.250