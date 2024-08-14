  • USD: 33,49 - 33,55
  • EURO: 36,60 - 36,66
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: 14 Ağustos 2024

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille'le berabere kalarak elendiği haftada gözleri ülke puanına çevrildi. İşte güncel ülke puanı sıralaması...

Ekleme: 14.08.2024 - 09:50 Güncelleme: 14.08.2024 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille'i konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kalarak elendi.

Temsilcimiz yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Bir diğer temsilcilermiz, Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’ne, Başakşehir ise Konferans Ligi’ne kalmayı hedefliyor.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: 14 Ağustos 2024

TEMSİLCİLERİMİZ SAHAYA ÇIKIYOR

Trabzonspor ile Rapid Wien arasında 15 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da Allianz Stadyumu'nda oynanacak.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Gürcistan’ın Iberia Tiflis takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Maç, 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul’da, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.45’te oynanacak.

2024-2025 sezonunda Türk takımları, ülke puanına 1500 puanlık katkı sağladı.

Fenerbahçe’nin beraberliğinin ardından Türkiye’nin ülke puanı 35.100 oldu.

ÇEKYA 9. SIRADA

Slavia Prag’ın tur atlamasıyla birlikte, Türkiye’nin en yakın rakibi Çekya'nın puanı 35.750’ye ulaştı ve 9. sıradaki yerini korudu.

Sıralama şu şekilde:

1- İngiltere - 89.160

2-İtalya - 79.106

3- İspanya - 73.989

4-Almanya - 71.660

5- Fransa - 57.879

6- Hollanda - 54.483

7- Portekiz - 49.516

8 - Belçika - 43.200

9- Çekya - 35.750

10- Türkiye - 35.100

11- Norveç - 30.250

12- İsrail - 29.875

13 - Avusturya - 29.000

14- Danimarka - 28.575

15- Yunanistan - 28.250
Emine Erdoğan'dan AK Parti adına 23. yıl mesajı
13 yaşındaki Beren Su Bolat’ı ihmal öldürdü: Bilirkişi raporunda korkunç gerçek ortaya çıktı!
Türkiye-Irak güvenlik toplantısı Ankara'da yapılacak
Devlet Bahçeli'den Fulya Öztürk'e: Senin adın bundan sonra Asena
Mahmud Abbas, Türkiye'ye geliyor
CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne isyan
İngiltere’den çirkin operasyon: Sokak hayvanları yasasına katliam diyerek Türkiye’yi hedef aldı!
Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var
Milletin partisi AK Parti 23 yaşında! Başkan Erdoğan’dan çağrı: Herkese kapımız açık!
Dış basında Çelik Kubbe: İsrail'in 'Demir Kubbe'sine rakip olacak
59 ilde Narkoçelik-32 operasyonu: 520 zehir taciri yakalandı
ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışı için onay çıktı
ABD'den yeni soykırımlara onay: İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışı yapılacak
Hamas, Tel Aviv'i roketle vurdu
Demiral'ın heykel veto yedi, MHP’den tepki geldi: Etnik hastalıklı CHP’liler çok ürktü!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan yabancı yatırımcı ve enflasyon açıklaması
Bakan Şimşek'ten cari açık açıklaması
Hamza Dağ açıkladı: 15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Parti’ye katılacak
Instagram’dan yeni skandal! Diyanet tepki gösterdi: Siyonist demek yasak sanırım!
Kızılelma'da yeni aşama! Selçuk Bayraktar Paylaştı
Bugün hava nasıl olacak: Meteoroloji yayınladı

Bugün hava nasıl olacak: Meteoroloji yayınladı

Naci Görür'den Suriye'deki depremle ilgili dikkat çeken açıklama

Naci Görür'den Suriye'deki depremle ilgili dikkat çeken açıklama

AB Komisyonu'ndan şok tehdit! Kapatılacak mı?

AB Komisyonu'ndan şok tehdit! Kapatılacak mı?

İlk veri geldi! Memur zammı ve SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak?

İlk veri geldi! Memur zammı ve SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak?

Instagram yasağında zirve yapmıştı: VPN kullanımı telefon faturanızı etkiler mi

Instagram yasağında zirve yapmıştı: VPN kullanımı telefon faturanızı etkiler mi

AFAD kurbağa adamı uyardı: Suyla dövüşürseniz ölürsünüz

AFAD kurbağa adamı uyardı: Suyla dövüşürseniz ölürsünüz