UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: 14 Ağustos 2024

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Lille'i konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kalarak elendi.Temsilcimiz yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.Bir diğer temsilcilermiz, Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’ne, Başakşehir ise Konferans Ligi’ne kalmayı hedefliyor.Trabzonspor ile Rapid Wien arasında 15 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da Allianz Stadyumu'nda oynanacak.Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Gürcistan’ın Iberia Tiflis takımıyla deplasmanda karşılaşacak.Maç, 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul’da, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.45’te oynanacak.2024-2025 sezonunda Türk takımları, ülke puanına 1500 puanlık katkı sağladı.Fenerbahçe’nin beraberliğinin ardından Türkiye’nin ülke puanı 35.100 oldu.Slavia Prag’ın tur atlamasıyla birlikte, Türkiye’nin en yakın rakibi Çekya'nın puanı 35.750’ye ulaştı ve 9. sıradaki yerini korudu.Sıralama şu şekilde:1- İngiltere - 89.1602-İtalya - 79.1063- İspanya - 73.9894-Almanya - 71.6605- Fransa - 57.8796- Hollanda - 54.4837- Portekiz - 49.5168 - Belçika - 43.2009- Çekya - 35.75010- Türkiye - 35.10011- Norveç - 30.25012- İsrail - 29.87513 - Avusturya - 29.00014- Danimarka - 28.57515- Yunanistan - 28.250