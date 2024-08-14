Jose Mourinho'dan iddialı çıkış! Rotayı çizdi: Avrupa Ligi...

Fransa'daki ilk maçtan 2-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalabilmek için Kadıköy'de en az iki farklı galibiyete ihtiyaç duyuyordu.Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayan karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan José María Sánchez yönetti. İlk maçta alınan mağlubiyetin ardından taraftarlar, Fenerbahçe'nin turu geçmesi için takımına tam destek verdi.Fenerbahçe, maçın son anlarına kadar büyük bir mücadele sergiledi. 90+1'de Bafode Diakite'nin rakip ağlara gönderdiği gol, Fenerbahçe'nin umutlarını yeşertti ve maç 1-0 tamamlanarak uzatmalara taşındı. Ancak uzatmaların son anlarında, 118. dakikada Jonathan David'in penaltı golüyle Lille skoru 1-1'e getirerek Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hayallerini sonlandırdı.MOURINHO'NUN FUTBOLCULARA MORALİMaç sonunda soyunma odasında büyük bir hüzün hâkimdi. Takımın morali bozukken, Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho devreye girdi.Üzüntü içindeki futbolcularına hitaben, “Kafanızı kaldırın, bu iş burada bitmedi. UEFA Avrupa Ligi'ni kazanırız!” dedi. Mourinho'nun bu sözleri, takıma adeta yeniden bir hayat verdi ve futbolcuların moralini toparladı.Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etse de Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Jose Mourinho ve ekibi, bu zorlu süreci geride bırakarak yeni hedeflerine odaklanacak.