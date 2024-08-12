  • USD: 33,46 - 33,52
  • EURO: 36,54 - 36,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kartal yıldızlarıyla uçtu! Beşiktaş Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile karşılaşan Beşiktaş, rakibini 2-0 yendi. 31'inci dakikada Rafa Silva ile öne geçen Kartal, 36'da ise Gabriel Paulista ile farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıda istediği hücum etkinliğini yaratamayan siyah beyazlılar kazanmasını bildi ve sezona 3 puanla başladı. Kartal önümüzdeki hafta evinde Antalyaspor ile karşılaşacak. İşte Samsunspor - Beşiktaş maçının önemli anları ve yaşananlar...

Kartal yıldızlarıyla uçtu! Beşiktaş Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 yendi
Ekleme: 12.08.2024 - 11:18 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolası ile başlayan Beşiktaş, Samsunspor deplasmanından galibiyetle döndü. Siyah beyazlıları galibiyete götüren golleri Rafa Silva ve Gabriel Paulista kaydetti. İşte Samsunspor - Beşiktaş maçının önemli anları ve yaşananlar...

Kartal yıldızlarıyla uçtu! Beşiktaş Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 yendi

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Bola'nın soldan kestiği ortaya iyi hareketlenen Holse'nin şutu direğin üstünden az fakla auta çıktı.

26. dakikada Holse'nin penaltı noktasına çıkardığı topa sert ve düzgün vuran Ntcham'ın şutunu kaleci Mert güçlükle kontrol etti.

31. dakikada Semih'in defansın arkasına atığı topa iyi hareketlenen Rafa Silva, defansı geçip meşin yuvarlağı kaleci Okan'ın yanından filelere yuvarladı. 0-1

36. dakikada Masuaku'nun soldan kestiği topa iyi yükselen Paulista'nın kafa şutu farkı 2'ye çıkardı. 0-2

56'ncı dakikada Rafa Silva'nın yerden pasıyla buluşan Masuaku'nun ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

59'uncu dakikada Muja'nın pasıyla buluşan Bola'nın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut direkten geri döndü. Dönen topu Beşiktaş defansı uzaklaştırdı.

65'inci dakikada Holse'nin ceza sahasına yaptığı ortada Moundilmadji'nin gelişine vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

77'nci dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Van Drongelen'in kafa vuruşunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

90+4'üncü dakikada Samsunspor defansın arkasına atılan topa hareketlenen Gedson ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, top az farkla yandan auta gitti.

SİFTAH YAPTILAR

Beşiktaş'ın Samsunspor deplasmanında yeni transferler ilk gollerini atarak lige merhaba dedi. Önce 31. dakikada Rafa Silva takımını 1-0 öne geçirdi. 5 dakika sonra Gabriel Paulista soldan gelen orta sonrasında fileleri bulmayı başardı. Ayrıca Emirhan Topçu da ilk defa siyah beyazlı forma ile mücadele verdi.

PAULISTA DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşamnın 4. dakikasında Marius ile mücadeleye giren Gabriel Paulista, ayağını ters basması sonrasında kendisini yerde buldu. Brezilyalı stoper kendisini denedi ve bir süre de oynayıp gol de attı ancak ikinci devrede yerini Necip Uysal'a bıraktı.
Emine Erdoğan'dan olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden sporculara teşekkür
ABD, Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha gönderiyor
Yaşar Güler: Suriye ile heyet toplantısı olabilir
Orta Doğu’da ateş çemberi! İsrail’den misilleme saldırıyla ilgili şok iddia: İran ve Hizbullah birlikte…
Vergide yeni uygulamalar devreye alınıyor! Bakan Şimşek açıkladı: Bürokratik süreçler azaltılacak
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Sağladığımız imkanları doğru kullanamayan federasyonlardan hesap soracağız
AK Parti MYK yoğun gündemle toplanacak! 3 birim sunum yapacak: İşte masadaki önemli konular
Türkiye’nin barış misyonu: Somali ve Etiyopya Ankara’da masaya oturacak
Merkez Bankası'ndan yeni swap anlaşması
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na gözdağı! Dikkat çeken adaylık mesajı: Ben değil parti karar verecek
Gazze'de ateşkes umudu: Sinvar'ın teklifi İsrail'e sunuldu
23 ilde “Siberağ-5” operasyonu: 54 şüpheli yakalandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Eskişehir'de partisinin 'İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'i andı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İsrailli şarkıcı Ofer Levi’den katil Başbakan Netanyahu’ya alçak çağrı: Türkiye’ye atom bombası at!
Doğu Akdeniz'e hava ablukası: Dalaman'a yeni ana jet üssü kuruluyor
Maduro, Türk heyetini böyle karşıladı: Selamünaleyküm Erdoğan abimdir
İbrahim Yumaklı duyurdu: Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılacak
Instagram açıldı mı? Bakan Uraloğlu o sözlerle duyurdu...
Meteoroloji'den hava durumu raporu: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den hava durumu raporu: Bugün hava nasıl olacak?

Trafikte bir haftada 2 milyon 609 bin 216 araç denetlendi

Trafikte bir haftada 2 milyon 609 bin 216 araç denetlendi

Kurallara uymazsa sıra Telegram'da! Pedofiliden uyuşturucuya yasadışı her şey var

Kurallara uymazsa sıra Telegram'da! Pedofiliden uyuşturucuya yasadışı her şey var

Android 15 güncellemesi almayacak akıllı telefonlar

Android 15 güncellemesi almayacak akıllı telefonlar

Uzmanı açıkladı: İstanbul'u bekleyen depremin ayrıntıları! İşte depremi geciktiren faktör

Uzmanı açıkladı: İstanbul'u bekleyen depremin ayrıntıları! İşte depremi geciktiren faktör

AFAD kurbağa adamı uyardı: Suyla dövüşürseniz ölürsünüz

AFAD kurbağa adamı uyardı: Suyla dövüşürseniz ölürsünüz