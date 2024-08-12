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Arda Turan kırmızı kart gördü: Alanyaspor ile Eyüpspor puanları paylaştı

Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor'un Eyüpspor'u konuk ettiği mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Eyüpspor'un hocası Arda Turan, ilk Süper Lig maçında hakem tarafından tribüne gönderildi.

Ekleme: 12.08.2024 - 09:38 Güncelleme: 12.08.2024 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 1. haftasında Alanyaspor, ligin yeni ekiplerinden Eyüpspor'u ağırladı.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Eyüpspor, 64. dakikada Samu Saiz'in golüyle öne geçerken Alanyaspor'un yanıtı 76. dakikada Sergio Cordova ile geldi. Bu sonuçla her iki takım da lige 1'er puanla başlamış oldu. Eyüpspor bir sonraki hafta ligin bir diğer yeni ekibi Bodrumspor'u konuk edecek.

Alanyaspor ise Başakşehir deplasmanına gidecek.

ARDA TURAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Eyüpspor'un genç teknik direktörü Arda Turan, ilk Süper Lig maçında itirazlarından dolayı kırmızı kart gördü.

Arda Turan, eşitlik golünden önce oyuncu değişikliği için futbolcularını kenara gönderdi ancak değişiklik yapılmadı.

Gecikmeye sinirlenen Arda Turan, gol gelmesinin ardından itirazlarının şiddetini artırdı ve kırmızı kart gördü.

Arda Turan kırmızı kart gördü: Alanyaspor ile Eyüpspor puanları paylaştı
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