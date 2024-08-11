Fenerbahçe, Adana Demirspor'u tek golle geçti

Süper Lig’de 2024-2025 sezonu resmen başladı.Ligin ilk hafta mücadelesinde Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ile Michael Valkanis’in çalıştırdığı Adana Demirspor, hakem Atilla Karaoğlan’ın düdük çaldığı maçta Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.Ev sahibi Fenerbahçe, ilk yarıda bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup ederek yeni sezona galibiyetle başladı.Sarı-lacivertli ekip 34. dakikada Edin Dzeko'nun golüyle perdeyi açtı. Fenerbahçe'de sezonun ilk golünde asisti yeni transfer Saint-Maximin yaptı.İlk yarıyı tek golle önde bitiren Fenerbahçe ikinci yarıda skoru korudu ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho yönetiminde ilk lig maçında 3 puanı hanesine yazdırdı.Fenerbahçe, salı günü Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynayacağı Lille maçının ardından hafta sonu ligde Göztepe'ye konuk olacak. Adana Demirspor ise Rizespor'u ağırlayacak.Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, takımının başında ilk lig maçına çıktı.Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde ilk lig maçına çıkan teknik direktörlerine tezahüratlarla destek verdi.Mourinho maçın 90+3. dakikasında itirazları nedeniyle sarı kart gördü.Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada görev yapamadı.Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Fred de sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bıraktı.Bu isimlerin yanı sıra Luan Peres, Ryan Kent, Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor ve Samet Akaydın da kadroya dahil edilmedi.Yeni transferlerden Levent Mercan da kadroya alınmadı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun UEFA listesine de dahil etmediği genç oyuncu ligde de ilk hafta şans bulamadı.Tribünlerin dolduğu maçta Fenerbahçeli taraftarlar ilk lig mücadelesinde takımını yalnız bırakmadı.Karşılaşma öncesinde stat çevresinde toplanan sarı-lacivertliler, sahaya çıkan oyuncularına tezahüratlarla destek verdi.Adana Demirspor'un Fenerbahçe'ye karşı kalesini 15 yaşındaki Deniz Dönmezer korudu.Geçen sezon ligde Antalyaspor maçının son dakikasında oyuna girip 1 dakika süre alan genç file bekçisi Süper Lig'de ilk kez 11'de forma giydi.