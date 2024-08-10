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Galatasaray, Hatayspor'u geriden gelerek yendi

Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Galatasaray, geriye düştüğü maçta sahasında Hatayspor’u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Galatasaray, Hatayspor'u geriden gelerek yendi
Ekleme: 10.08.2024 - 09:54 Güncelleme: 10.08.2024 - 10:08 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig’de 2024-2025 sezonu resmen başladı.

Ligin ilk hafta mücadelesinde Okan Buruk yönetimindeki son şampiyon Galatasaray ile Özhan Pulat’ın çalıştırdığı Hatayspor, hakem Turgut Doman’ın düdük çaldığı maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray, Hatayspor'u geriden gelerek yendi

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Hatayspor'un golü 52. dakikada Joelson'dan geldi.

Galatasaray 80. dakikada Mauro Icardi'nin penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı.

Sarı-kırmızılılar, yeni transfer Batshuayi'nin 90. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti.

Maçta başka gol çıkmadı ve Galatasaray maçı 2-1 kazandı.
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