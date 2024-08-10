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Brigthon tarihi teklifi masaya koydu... Manchester United ve Arsenal de sırada | Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'de kalacak mı?

Türk futbol tarihinin en yüksek bedelli oyuncu satışı kapıda. Limit problemi nedeniyle Ferdi’nin satışını gündeme alan Fenerbahçe yönetimi, Brighton’ın 35 milyon Euro’yu aşan teklifine sıcak bakıyor. Ancak milli futbolcu kendisiyle ilgilenen Manchester United ve Arsenal’in yapacağı teklifi bekliyor.

Brigthon tarihi teklifi masaya koydu... Manchester United ve Arsenal de sırada | Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'de kalacak mı?
Ekleme: 10.08.2024 - 11:28 Güncelleme: 10.08.2024 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu konusunda yaşanan gelişmeler gündemin ilk sırasına yerleşti. Premier Lig ekiplerinden Brighton'dan önceki gün ulaşan 33 milyon Euro ve bonuslar içeren teklif bomba etkisi yarattı. U DÖNÜŞÜ YAPILDI!
Daha önce milli futbolcunun satışını asla düşünmeyen Sarı- Lacivertli yönetim yapmayı planladığı 6 ve 8 numara transferlerinde limit problemi yaşayınca U dönüşü yaptı. Alınan bilgilere göre Başkan Ali Koç, Brighton'ın yaptığı teklife oldukça sıcak bakıyor ve bu rakamın daha da yükseltilmesi için pazarlıklar devam ediyor. Ancak Ferdi Kadıoğlu'nun Avrupa'ya gitmesi halinde büyük bir kulübün formasını giymek istediği ve şu anda Brighton'a gitme fikrine çok sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Brigthon tarihi teklifi masaya koydu... Manchester United ve Arsenal de sırada | Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'de kalacak mı?

FENERBAHÇE'DE KALABİLİR
Yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçen Arsenal ve Manchester United'tan gelecek teklifleri beklediği ve ardından geleceğiyle ilgili karar vereceği öğrenildi. Eğer bu iki kulüpten Fenerbahçe'yi tatmin edici bir teklif gelmezse, Ferdi'nin bu sezonu Fenerbahçe'de tamamlayabileceği konuşuluyor. Bu nedenle tüm gözler Manchester United ve Arsenal'ın yapacağı hamlelere çevrilmiş durumda.


BAŞKAN'LA GÖRÜŞECEK
Fenerbahçe'de gündemin 1 numaralı ismi olan Ferdi Kadıoğlu geleceğiyle ilgili olarak önümüzdeki günlerde Başkan Ali Koç'la bir görüşme yapacak. Bu görüşme sonrasında milli futbolcunun rotasının netleşmesi bekleniyor.

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