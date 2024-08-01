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La Fiorita - Başakşehir maçıının muhtemel 11'leri

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında La Fiorita'ya konuk olacak. İlk maçı evinde 6-1'lik skorla kazanan temsilcimiz ikinci maç öncesi önemli bir avantajı bulunuyor. İşte muhtemel 11'ler...

Ekleme: 1.08.2024 - 09:49 Güncelleme: 1.08.2024 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Başakşehir, La Fiorita'ya konuk olacak.

San Marino Stadı'nda gerçekleşecek karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.

Müsabakada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Granit Maqedonci düdük çalacak. Yardımcılıklarını Robin Wilde ile Simon Kristensson yapacak.

İstanbul'da oynanan ilk maçı 6-1 kazanan temsilcimizin, rövanş öncesi önemli bir avantajı bulunuyor.

La Fiorita - Başakşehir maçıının muhtemel 11'leri

MUHTEMEL 11'LER

La Fiorita: Vivan, Mazzotti, Pezzi, Scipioni, Greco, N. Mazzotti, Cicarelli, Guerri, Di Modugno, Semprini, Casolla.

Başakşehir: Muhammed, Kemen, Duarte, Hamza, Lima, Onur, Aleksic, Serdar, Djalo, Keny, Piatek.

La Fiorita - Başakşehir maçıının muhtemel 11'leri

SIRADAKİ RAKİBİ KİM OLACAK?

Başakşehir, turu geçmesi durumunda UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis ile Arnavutluk temsilcisi Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maçta Tiflis ekibi, Gürcistan’da oynanan karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Eleme turu ilk maçları 8 Ağustos’ta, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos’ta oynanacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa’da bugüne kadar oynadığı 51 maçta 18 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı. Bu müsabakalarda 73 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde 76 gol gördü.
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