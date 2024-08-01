La Fiorita - Başakşehir maçıının muhtemel 11'leri

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Başakşehir, La Fiorita'ya konuk olacak.San Marino Stadı'nda gerçekleşecek karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.Müsabakada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Granit Maqedonci düdük çalacak. Yardımcılıklarını Robin Wilde ile Simon Kristensson yapacak.İstanbul'da oynanan ilk maçı 6-1 kazanan temsilcimizin, rövanş öncesi önemli bir avantajı bulunuyor.La Fiorita: Vivan, Mazzotti, Pezzi, Scipioni, Greco, N. Mazzotti, Cicarelli, Guerri, Di Modugno, Semprini, Casolla.Başakşehir: Muhammed, Kemen, Duarte, Hamza, Lima, Onur, Aleksic, Serdar, Djalo, Keny, Piatek.Başakşehir, turu geçmesi durumunda UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis ile Arnavutluk temsilcisi Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maçta Tiflis ekibi, Gürcistan’da oynanan karşılaşmayı 2-0 kazandı.Eleme turu ilk maçları 8 Ağustos’ta, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos’ta oynanacak.Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa’da bugüne kadar oynadığı 51 maçta 18 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı. Bu müsabakalarda 73 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde 76 gol gördü.