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Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti'ni yendi! Çeyrek finaldeyiz...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti ve olimpiyatlarda çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Ekleme: 1.08.2024 - 11:54 Güncelleme: 1.08.2024 - 11:54 / Editör: Ozge Selin
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti ve olimpiyatlarda çeyrek finale yükselmeyi başardı.

İlk maçında Hollanda'yı 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları, bu sonuçla birlikte olimpiyatlara 2'de 2 ile başlamış oldu.

Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti'ni yendi! Çeyrek finaldeyiz...

VARGAS, 30 SAYI BARAJINI YİNE GEÇTİ!

Melissa Vargas, Olimpiyatlardaki ikinci maçında ikinci kez 30 sayı barağını geçti. Olimpiyat tarihinde 30 sayı barajını en az 2. kez geçen 4 isim oldu.

Milliler, grubun son maçında 4 Ağustos Pazar günü TSİ 10.00'da İtalya ile karşılaşacak.
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