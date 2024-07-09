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Süper Lig heyecanı başlıyor! Fikstür ne zaman çekilecek?

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekiminin 11 Temmuz Perşembe günü çekileceği açıklandı.

Ekleme: 9.07.2024 - 10:33 Güncelleme: 9.07.2024 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi 11 Temmuz 2024 Perşembe günü Riva'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'dan yapılan açıklamada fikstür çekiminin, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacağı, Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacağı aktarıldı.

Lig 9 Ağustos'ta başlayacak

Süper Lig'de yeni sezon 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Süper Lig heyecanı başlıyor! Fikstür ne zaman çekilecek?
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