Rıza Kayaalp yanlış tedavi kurbanı mı? 'Hukuk mücadelemiz başladı'

Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, uzun süredir devam eden şiddetli kulak çınlaması, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetlerinin son dönemde artması nedeniyle kendisine verilen bir ilacı kullandığı için men cezası aldığını açıkladı.Milli güreşçi, desteklerini kendisinden esirgemeyen sevenlerine durumu, '24 yıllık başarı dolu temiz spor kariyerimin son olimpiyat hazırlığında göstermiş olduğum tüm profesyonel özenime rağmen talihsiz bir durumla karşı karşıyayım' ifadeleri ile açıkladı.Yaşadığı mağduriyet için hukuk mücadelesine başladıklarını belirten Kayaalp, spor müsabakalarına katılmasının tedbiren geçici olarak askıya alındığını duyurdu.Rıza Kayaalp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Desteği ve duasını benden hiçbir zaman esirgemeyen değerli sevenlerim, 24 yıllık başarı dolu temiz spor kariyerimin son olimpiyat hazırlığında göstermiş olduğun tüm profesyonel özene rağmen talihsiz bir durumla karşı karşıyayım. Uzun süredir devam eden şiddetli kulak çınlaması, baş dönmesi ve baş ağrısı şikayetlerimin son dönemde artması nedeniyle acil müdahale edildi. Kariyerim boyunca hayatımın her alanında gerekli tüm dikkat ve özeni gösterdim. Gerek aldığım besinlerde gerekse kullandığım ağrı kesici vb. İlaçlar da uzmanlarından onay almadan hareket etmedim' ifadelerini kullandı.Kayaalp, paylaşımının devamında, 'Spor camiasında da bütün bu detaycılığım fazlasıyla bilinir bahsetmiş olduğum şikayetlerime yönelik tedavi sürecinde bana yazılan reçeteyi kulüp doktoruma yazılı ve sözlü şekilde danışarak spor kariyerimin verdiği profesyonel bilinçle tedavi sürecine başladım. Kulüp doktorumuzun onayı ile başlanan bu tedavi sürecinde tarafıma uygulanan bu tedavi sonucunda numunemden güreş için hiçbir güç ve benzeri bir katkısı olmayan bir madde tespit edildi (olayı kanıtlarıyla savunmamda belirttim) bundan dolayı dünya güreş birliği (UWW) yetkilileri tarafından spor müsabakalarına katılmam tedbiren geçici olarak askıya alındı. Bu bakımdan yaklaşmakta olan 2024 Paris olimpiyat oyunlarına katılamayacağım. Temiz spor kariyerimin maruz kaldığı bu mağduriyet için hukuk mücadelemize başlamış bulunmaktayız. 14 Avrupa madalyası, 10 dünya madalyası ve üç olimpiyat madalyasını kazanırken esirgemediğiniz dualarınızı ve desteğinizi spor kariyerimin son düzlüğünde yaşadığım bu mağduriyeti aşmak için de esirgemeyeceğinizi umut ediyorum' sözlerine yer verdi.