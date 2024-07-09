Mourinho'dan 9 futbolcu için kesin karar: Satmayın!
Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Mourinho, satılmasını istemediği yabancı futbolcuların listesini çıkardı. Buna göre Portekizli hoca, 9 yabancı futbolcunun takımda tutulmasını isterken, 6 ismi gözden çıkardığı belirtildi. İşte detaylar...
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de kadro planlaması devam ediyor. Portekizli hoca takımdan gidecek ve kalacak futbolcularla ilgili kararını sonunda verdi.
Buna göre Mourinho'nun yabancı futbolcularla ilgili kararını verdiği belirtildi. Tecrübeli hoca 9 yabancı futbolcunun takımda kalmasını isterken, 6 ismin de biletini kesti.
MOURİNHO'NUN SATMAK İSTEMEDİĞİ YABANCI FUTBOLCULAR
Dominik Livakovic
Bright Osayi-Samuel
Rodrigo Becao
Alexander Djiku
Jayden Oosterwolde
Fred
Dusan Tadic
Sebastian Szymanski
Edin Dzeko
MOURİNHO'NUN GÖZDEN ÇIKARDIĞI FUTBOLCULAR
Luan Peres
Rade Krunic
Miguel Crespo
Miha Zajc
Ryan Kent
Joao Pedro
Buna göre Mourinho'nun yabancı futbolcularla ilgili kararını verdiği belirtildi. Tecrübeli hoca 9 yabancı futbolcunun takımda kalmasını isterken, 6 ismin de biletini kesti.
MOURİNHO'NUN SATMAK İSTEMEDİĞİ YABANCI FUTBOLCULAR
Dominik Livakovic
Bright Osayi-Samuel
Rodrigo Becao
Alexander Djiku
Jayden Oosterwolde
Fred
Dusan Tadic
Sebastian Szymanski
Edin Dzeko
MOURİNHO'NUN GÖZDEN ÇIKARDIĞI FUTBOLCULAR
Luan Peres
Rade Krunic
Miguel Crespo
Miha Zajc
Ryan Kent
Joao Pedro