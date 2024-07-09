Mourinho'dan 9 futbolcu için kesin karar: Satmayın!

Fenerbahçe'nin çalıştırıcısı Mourinho, satılmasını istemediği yabancı futbolcuların listesini çıkardı. Buna göre Portekizli hoca, 9 yabancı futbolcunun takımda tutulmasını isterken, 6 ismi gözden çıkardığı belirtildi. İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de kadro planlaması devam ediyor. Portekizli hoca takımdan gidecek ve kalacak futbolcularla ilgili kararını sonunda verdi.Buna göre Mourinho'nun yabancı futbolcularla ilgili kararını verdiği belirtildi. Tecrübeli hoca 9 yabancı futbolcunun takımda kalmasını isterken, 6 ismin de biletini kesti.Dominik LivakovicBright Osayi-SamuelRodrigo BecaoAlexander DjikuJayden OosterwoldeFredDusan TadicSebastian SzymanskiEdin DzekoLuan PeresRade KrunicMiguel CrespoMiha ZajcRyan KentJoao Pedro