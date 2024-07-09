Karar verildi! 4 yıldızın sözleşmesi uzatıldı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Melissa Vargas, Gizem Örge, Aslı Kalaç ve Meliha Diken ile sözleşme uzatıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi kadro planlamasına devam ediyor.



Sarı-lacivertliler, milli voleybolculardan Melissa Vargas ile 3, Gizem Örge ve Aslı Kalaç ile 2'şer, Meliha Diken ile de 1 yıllık sözleşme uzatıldığını duyurdu.



FENERBAHÇE AÇIKLADI

Konuya ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın 2024-25 sezonu kadro yapılanması kapsamında Melissa Vargas’la 3, Gizem Örge ve Aslı Kalaç’la 2’şer, Meliha Diken’le de 1 yıl sözleşme uzatıldı. Voleybolcularımıza, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz" denildi.



4 İSİM DE OLİMPİYAT KADROSUNDA

Melissa Vargas, Gizem Örge, Aslı Kalaç ve Meliha Diken, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 12+1 kişilik Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosunda yer alıyor.

