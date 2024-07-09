Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin gelişmesi: İmza an meselesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Al Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin'i renklerine bağlamaya çok yakın.Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun devreye girmesinin ardından Allan Saint-Maximin'i Türkiye'de oynamaya ikna etti. 27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye gelmeye Jose Mourinho ile konuştuktan sonra ikna olduğu ve takım arkadaşlarıyla vedalaştığı aktarıldı.Allan Saint-Maximin'i satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen sarı-lacivertliler, kulüple görüşmelerde önemli bir aşama kaydetti.Jose Mourinho'nun öncelikli hedeflerinden biri olan Fransız yıldızın kısa süre içinde sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.BBC Arabic geçtiğimiz gün Allan Saint-Maximin'in Al Ahli tarafından kadroda düşünülmediğini ve bu kararın futbolcuya iletildiğini belirtmişti.Allan Saint-Maximin geçen sezon Newcastle United'dan Al Ahli'ye 27 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Fransız futbolcu, Suudi Arabistan ekibi ile geçen sezon 31 maça çıktı. Allan Saint-Maximin bu karşılaşmalarda 4 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.